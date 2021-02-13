https://ria.ru/20210213/energoblok-1597370251.html

На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС остановился во время испытаний при проведении планового ремонта, сообщается на сайте электростанции. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T20:51

2021-02-13T20:51

2021-02-13T23:53

хмельницкая аэс

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151210/38/1512103860_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab5c46a3cf413f860b70f439b8dbbe06.jpg

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС остановился во время испытаний при проведении планового ремонта, сообщается на сайте электростанции."В 10:01 (11:01 мск) на энергоблоке № 2 во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Произошла остановка реакторной установки (РУ) действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ)", — говорится в сообщении.Остановка реакторной установки произошла из-за обесточивания собственных нужд энергоблока № 2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке № 2 и промплощадке "в норме и не претерпела изменений", отмечается на сайте АЭС.Реакторную установку перевели в безопасное состояние. Штатную схему питания секций собственных нужд восстановили. Причины обесточивания собственных нужд энергоблока № 2 устанавливают.По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС — ниже шкалы / уровень "0" (несущественно для безопасности).По состоянию на субботу на энергоблоке № 2 продолжаются 169-е сутки среднего планового ремонта, а также работы по подготовке к подключению энергоблока к Объединенной энергосистеме Украины.Первый энергоблок Хмельницкой АЭС работает на мощности 1010 мегаватт.

https://ria.ru/20210130/ukraina-1595265344.html

https://ria.ru/20201101/ukraina-1582467325.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хмельницкая аэс, украина, в мире