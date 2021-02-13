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На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС остановился во время испытаний при проведении планового ремонта, сообщается на сайте электростанции. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T20:51
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС остановился во время испытаний при проведении планового ремонта, сообщается на сайте электростанции."В 10:01 (11:01 мск) на энергоблоке № 2 во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Произошла остановка реакторной установки (РУ) действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ)", — говорится в сообщении.Остановка реакторной установки произошла из-за обесточивания собственных нужд энергоблока № 2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке № 2 и промплощадке "в норме и не претерпела изменений", отмечается на сайте АЭС.Реакторную установку перевели в безопасное состояние. Штатную схему питания секций собственных нужд восстановили. Причины обесточивания собственных нужд энергоблока № 2 устанавливают.По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС — ниже шкалы / уровень "0" (несущественно для безопасности).По состоянию на субботу на энергоблоке № 2 продолжаются 169-е сутки среднего планового ремонта, а также работы по подготовке к подключению энергоблока к Объединенной энергосистеме Украины.Первый энергоблок Хмельницкой АЭС работает на мощности 1010 мегаватт.
https://ria.ru/20210130/ukraina-1595265344.html
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хмельницкая аэс, украина, в мире

На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

20:51 13.02.2021 (обновлено: 23:53 13.02.2021)
 
© Фото : Хмельницька АЕСБлочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции
Блочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Фото : Хмельницька АЕС
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС остановился во время испытаний при проведении планового ремонта, сообщается на сайте электростанции.
"В 10:01 (11:01 мск) на энергоблоке № 2 во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд. Произошла остановка реакторной установки (РУ) действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ)", — говорится в сообщении.
Остановка реакторной установки произошла из-за обесточивания собственных нужд энергоблока № 2. Отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка на энергоблоке № 2 и промплощадке "в норме и не претерпела изменений", отмечается на сайте АЭС.
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По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС — ниже шкалы / уровень "0" (несущественно для безопасности).
По состоянию на субботу на энергоблоке № 2 продолжаются 169-е сутки среднего планового ремонта, а также работы по подготовке к подключению энергоблока к Объединенной энергосистеме Украины.
Первый энергоблок Хмельницкой АЭС работает на мощности 1010 мегаватт.
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