https://ria.ru/20210213/eda-1597315963.html

Диетолог назвала блюда, которыми можно порадовать любимых 14 февраля

Диетолог назвала блюда, которыми можно порадовать любимых 14 февраля

Диетологи советуют в День Святого Валентина порадовать любимых креативным романтическим завтраком с шоколадом, специями или авокадо и рассказали о том, как... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T11:25

2021-02-13T11:25

2021-02-13T11:46

маргарита королева

мадагаскар

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Диетологи советуют в День Святого Валентина порадовать любимых креативным романтическим завтраком с шоколадом, специями или авокадо и рассказали о том, как разнообразить ритуал с кофе в постель.В День Святого Валентина одним из вариантов сделать любимому человеку приятное служит вкусный завтрак, приготовленный своими руками, интернет пестрит рецептами романтических блюд. Опрошенные РИА Новости специалисты рассказали, какие варианты завтраков могут быть праздничными и полезными, и какие секреты хранят в себе некоторые ингридиенты.Порадовать себяКак отмечает диетолог Маргарита Королева, праздник - это всегда повод порадовать себя и съесть что-то необычное. Но в первую очередь, готовя завтрак для любимого человека, нужно отталкиваться от его предпочтений и особенностей здоровья."Праздник – это жизненный зигзаг, поэтому можно и нарушить режим. Нет ничего страшного, если мы порадуем друг друга, главное, сделать этот день праздничным и приятным. Здесь подойдут и вафли, и ягоды, привезенные с Мадагаскара, или любые удивительные вкусные позиции, с которых человек не каждый день начинает утро", - говорит она.По ее словам, не стоит и отказываться от ритуала "кофе в постель", если любимый человек любит этот напиток, то надо обязательно его порадовать, это жест любви и внимания."Мы можем бесконечно говорить о пользе и сочетаемости продуктов питания, но ничто не должно нарушать близость людей. В морозный зимний день такой напиток вместе с теплым человеческим отношением уже бодрит и день начинается прекрасно, энергии у этого человека будет много, и он готов будет удивить весь мир. Еще очень важна подача, пусть все будет в виде сердечек. А если мы говорим о кофе, то его можно сделать с мороженым. Можно заварить обычный кофе, взбить сливки со сливочным мороженым, добавить кусочки банана, либо, если есть, клубнику, и посыпать тертым горьким шоколадом. И к нему подать маленький блинчик в виде сердечка", - отметила диетолог.Но что, по ее словам, готовить не рекомендуется, так это сердечки из сосисок, фотографий которых очень много в интернете при запросе "романтичный завтрак на 14 февраля"."В здоровом питании у человека как правило не бывает сосисок. Можно сделать такие сердечки, например, из домашнего джема вместе с панкейками в форме сердечек. А сосиски – не самый лучший продукт на столе", - сказала Королева.А по словам специалиста по лечению избыточного веса и ожирения Майры Рау, можно сделать сладкие праздничные блюда более питательными, добавив в них побольше полезных ингридиентов.Но специалист предупреждает: сладости хороши в меру. "Начиная с них, когда вы очень голодны, рискуете съесть больше, чем вам нужно", - рассказала Рау.По ее словам, если на завтрак человек съел выпечку, то в обед можно сделать упор на овощи и белок. Например, это может быть борщ с куском мяса, тёплый салат с добавлением мяса птицы или брынзы, феты.Добавить "перчинки"Кроме того, по мнению диетолога Королевой можно включить в состав романтического завтрака продукты-афродизиаки. "Эти продукты обладают необычным эффектом, они улучшают настроение, усиливают выброс дофамина, у человека появляется дополнительная энергия, он воспринимает мир в более позитивных красках", - сказала Королева.По ее словам, к ним относятся ягоды равно как и авокадо, бананы и шоколад. Например, можно сделать тост с авокадо или гуакамоле, добавить сок лимона и кедровые орешки, чтобы получился более гармоничный вкус.Также этого же эффекта можно добиться с помощью специй и пряностей: мускатного ореха, имбиря, ванили, корицы, а также мяты и фруктов, имеющих в составе витамин С: апельсины, киви, черная смородина. Например, на основе замороженной черной смородины можно сделать какие-то напитки для утра, например, смузи или напиток с медом, лимонады."И обязательно в завтраке должен быть шоколад, он повышает активность. Речь идет о темном шоколаде, не самом горьком, где около 80% какао. Именно в составе горького шоколада очень высокая концентрация фенилэтиламина, вещества, которое стимулирует деятельность нервных клеток, повышает уровень эндорфинов и усиливает активность. Кстати, натуральный мед так же обладает таким свойством афродизиатическим, он омолаживает организм", - рассказала диетолог.Полезные завтракиКонечно, по мнению диетологов, полезные привычки никто не отменял - в начале дня рекомендуется ежедневно пить стакан теплой воды, можно с добавлением лимона или клюквы. Такое начало дня будет здоровым, и потом через полчаса-час можно будет позавтракать."В качестве завтрака могут быть блинчики или оладьи с участием цукини или кабачка, с добавлением сметаны при хорошей переносимости кисло-молочных продуктов. Также можно добавить веточки мяты", - говорит диетолог Королева.А для тех, кто не хочет или не может отойти от привычного набора продуктов, то можно сделать акцент на праздничное оформление завтрака, считает специалист Майра Рау. Например, если есть хронические заболевания, при которых нужно соблюдать некоторые диетологические рекомендации, их, конечно, не нужно игнорировать, ведь праздник не должен стать толчком к обострению.Также, Рау рекомендует включать в завтрак фрукты или овощи. "Они добавят цвет и, следовательно, позитивно скажутся на настроении, кроме того, обеспечат вас порцией витаминов и антиоксидантов. А пищевые волокна порадуют ваши кишечные бактерии. Пусть веселятся не только вкусовые рецепторы", - говорит диетолог.Заканчивать завтрак рекомендуется при наступлении легкого чувства сытости. Но главное понять, что ощущение праздника получается не только от еды, главное - эмоции, заключает Рау.

https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

https://ria.ru/20210212/tsvety-1597135985.html

https://ria.ru/20210211/podarki-1589788154.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/psikholog-1596820632.html

https://ria.ru/20210211/prazdnik-1596923031.html

мадагаскар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита королева, мадагаскар, общество