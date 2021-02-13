https://ria.ru/20210213/dzhanabaeva-1597216651.html

Альбину Джанабаеву раскритиковали за фото для мужского журнала

Альбину Джанабаеву раскритиковали за фото для мужского журнала

Пользователи раскритиковали певицу и экс-участницу группы "ВИА Гра" Альбину Джанабаеву после того, как она разместила в Instagram откровенную фотографию,... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T00:47

2021-02-13T00:47

2021-02-13T00:47

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

виа гра

валерий меладзе

шоубиз

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Пользователи раскритиковали певицу и экс-участницу группы "ВИА Гра" Альбину Джанабаеву после того, как она разместила в Instagram откровенную фотографию, сделанную в 2007 году для обложки мужского журнала.На снимке супруга певца Валерия Меладзе стоит на фоне бежевой стены в одних трусах и в стразах, а грудь прикрывает руками. Смелый образ исполнительницы дополняют массивные украшения, усыпанные кристаллами.И хотя многие поклонники оставили восторженные комментарии о том, что от такой фотографии "можно воспламениться", некоторые осудили Джанабаеву."Лучше запоминайтесь песнями, Альбина, а не голыми фотками", "Почему все полуголые фото выставляют? Куда мужья смотрят?", "Ну как же не выложить голое фото. Прямо болезнь какая-то у дамочек, причем, замужних", — пишут критически настроенные пользователи.

https://ria.ru/20210127/stoun-1594677836.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, виа гра, валерий меладзе