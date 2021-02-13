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Альбину Джанабаеву раскритиковали за фото для мужского журнала
Альбину Джанабаеву раскритиковали за фото для мужского журнала
Пользователи раскритиковали певицу и экс-участницу группы "ВИА Гра" Альбину Джанабаеву после того, как она разместила в Instagram откровенную фотографию,... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T00:47
2021-02-13T00:47
2021-02-13T00:47
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Пользователи раскритиковали певицу и экс-участницу группы "ВИА Гра" Альбину Джанабаеву после того, как она разместила в Instagram откровенную фотографию, сделанную в 2007 году для обложки мужского журнала.На снимке супруга певца Валерия Меладзе стоит на фоне бежевой стены в одних трусах и в стразах, а грудь прикрывает руками. Смелый образ исполнительницы дополняют массивные украшения, усыпанные кристаллами.И хотя многие поклонники оставили восторженные комментарии о том, что от такой фотографии "можно воспламениться", некоторые осудили Джанабаеву."Лучше запоминайтесь песнями, Альбина, а не голыми фотками", "Почему все полуголые фото выставляют? Куда мужья смотрят?", "Ну как же не выложить голое фото. Прямо болезнь какая-то у дамочек, причем, замужних", — пишут критически настроенные пользователи.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, виа гра, валерий меладзе
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости
. Пользователи раскритиковали певицу и экс-участницу группы "ВИА Гра" Альбину Джанабаеву после того, как она разместила
в Instagram откровенную фотографию, сделанную в 2007 году для обложки мужского журнала.
"Привет из далекого и горячего лета 2007", — написала Джанабаева.
На снимке супруга певца Валерия Меладзе стоит на фоне бежевой стены в одних трусах и в стразах, а грудь прикрывает руками. Смелый образ исполнительницы дополняют массивные украшения, усыпанные кристаллами.
И хотя многие поклонники оставили восторженные комментарии о том, что от такой фотографии "можно воспламениться", некоторые осудили Джанабаеву.
"Лучше запоминайтесь песнями, Альбина, а не голыми фотками", "Почему все полуголые фото выставляют? Куда мужья смотрят?", "Ну как же не выложить голое фото. Прямо болезнь какая-то у дамочек, причем, замужних", — пишут критически настроенные пользователи.