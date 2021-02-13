https://ria.ru/20210213/dvizhenie-1597340616.html

На четырех подмосковных трассах затруднено движение из-за застрявших фур

На четырех подмосковных трассах затруднено движение из-за застрявших фур

Дорожная ситуация в Подмосковье затруднена на Новоегорьевском, Дзержинском, Варшавском и Симферопольском шоссе из-за застрявших фур, сообщается в... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:04

2021-02-13T16:04

2021-02-13T22:13

котельники

московская область (подмосковье)

дзержинский

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорожная ситуация в Подмосковье затруднена на Новоегорьевском, Дзержинском, Варшавском и Симферопольском шоссе из-за застрявших фур, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта области.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. По данным властей, коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы. "Дорожная ситуация затруднена на основных вылетных магистралях области: в Котельниках и Дзержинске основные заторы на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе из-за застрявших фур на МКАДе. На Симферопольском и Варшавском шоссе фуры перегородили полосы для движения в попытках заехать на путепровод и МКАД", - говорится в сообщении.В ведомстве просят автомобилистов воздержаться от поездок, это поможет технике быстрее доехать и провести уборку.

https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597336181.html

котельники

московская область (подмосковье)

дзержинский

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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки 2021-02-13T16:04 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

котельники, московская область (подмосковье), дзержинский