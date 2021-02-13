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На четырех подмосковных трассах затруднено движение из-за застрявших фур
На четырех подмосковных трассах затруднено движение из-за застрявших фур
Дорожная ситуация в Подмосковье затруднена на Новоегорьевском, Дзержинском, Варшавском и Симферопольском шоссе из-за застрявших фур, сообщается в... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:04
2021-02-13T22:13
котельники
московская область (подмосковье)
дзержинский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорожная ситуация в Подмосковье затруднена на Новоегорьевском, Дзержинском, Варшавском и Симферопольском шоссе из-за застрявших фур, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта области.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. По данным властей, коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы. "Дорожная ситуация затруднена на основных вылетных магистралях области: в Котельниках и Дзержинске основные заторы на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе из-за застрявших фур на МКАДе. На Симферопольском и Варшавском шоссе фуры перегородили полосы для движения в попытках заехать на путепровод и МКАД", - говорится в сообщении.В ведомстве просят автомобилистов воздержаться от поездок, это поможет технике быстрее доехать и провести уборку.
https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597336181.html
котельники
московская область (подмосковье)
дзержинский
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
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котельники, московская область (подмосковье), дзержинский

На четырех подмосковных трассах затруднено движение из-за застрявших фур

16:04 13.02.2021 (обновлено: 22:13 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСильный снегопад
Сильный снегопад - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорожная ситуация в Подмосковье затруднена на Новоегорьевском, Дзержинском, Варшавском и Симферопольском шоссе из-за застрявших фур, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта области.
Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. По данным властей, коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 15:20
Подмосковные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы
"Дорожная ситуация затруднена на основных вылетных магистралях области: в Котельниках и Дзержинске основные заторы на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе из-за застрявших фур на МКАДе. На Симферопольском и Варшавском шоссе фуры перегородили полосы для движения в попытках заехать на путепровод и МКАД", - говорится в сообщении.
В ведомстве просят автомобилистов воздержаться от поездок, это поможет технике быстрее доехать и провести уборку.
 
КотельникиМосковская область (Подмосковье)Дзержинский
 
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