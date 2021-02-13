https://ria.ru/20210213/dtp-1597381020.html
В США при столкновении 21 машины пострадали не менее 12 человек
В США при столкновении 21 машины пострадали не менее 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате столкновения 21 автомобиля на обледенелой дороге в американском Нэшвилле, штат Теннесси, сообщает местная... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T23:06
2021-02-13T23:06
2021-02-13T23:06
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате столкновения 21 автомобиля на обледенелой дороге в американском Нэшвилле, штат Теннесси, сообщает местная пожарная служба."Двадцать один автомобиль попал в ДТП, 12 (человек) были доставлены в больницы с места происшествия", - сообщили в пожарной службе Нэшвилла.Полиция сообщила, что авария в Нэшвилле была вызвана обледенением дороги, ДТП произошло в 8 утра по местному времени (17.00 мск).Метеослужба Нэшвилла ранее сообщила, что в субботу в городе пройдет ледяной дождь, ожидаются гололед и туман.
https://ria.ru/20210213/dtp-1597374585.html
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