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На трассе под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей
На трассе под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей
Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем в сложных погодных условиях в субботу вечером, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:29
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республика крым
происшествия
россия
гибдд мвд рф
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем в сложных погодных условиях в субботу вечером, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.Ранее в крымском гидрометцентре РИА Новости сообщили о сильном снегопаде, который накрыл центр полуострова, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова (на 9 утра субботы порядка 30 сантиметров).Госавтоинспекция Крыма обращается к водителям с просьбой о соблюдении безопасного скоростного режима.
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республика крым
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республика крым, происшествия, россия, гибдд мвд рф, симферополь

На трассе под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей

21:29 13.02.2021 (обновлено: 21:40 13.02.2021)
 
© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Фото : АГН "Москва"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем в сложных погодных условиях в субботу вечером, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.
Ранее в крымском гидрометцентре РИА Новости сообщили о сильном снегопаде, который накрыл центр полуострова, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова (на 9 утра субботы порядка 30 сантиметров).

В Симферопольском районе на автодороге граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал.

сообщение пресс-службы МВД по республике Крым.
Госавтоинспекция Крыма обращается к водителям с просьбой о соблюдении безопасного скоростного режима.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 12:06
На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств
 
Республика КрымПроисшествияРоссияГИБДД МВД РФСимферополь
 
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