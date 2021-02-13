https://ria.ru/20210213/dtp-1597374585.html

На трассе под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей

На трассе под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей

Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем в сложных погодных условиях в субботу вечером, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T21:29

2021-02-13T21:29

2021-02-13T21:40

республика крым

происшествия

россия

гибдд мвд рф

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем в сложных погодных условиях в субботу вечером, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.Ранее в крымском гидрометцентре РИА Новости сообщили о сильном снегопаде, который накрыл центр полуострова, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова (на 9 утра субботы порядка 30 сантиметров).Госавтоинспекция Крыма обращается к водителям с просьбой о соблюдении безопасного скоростного режима.

https://ria.ru/20210213/dtp-1597320049.html

республика крым

россия

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, происшествия, россия, гибдд мвд рф, симферополь