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На трассе под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей
На трассе под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей
Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем в сложных погодных условиях в субботу вечером, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:29
2021-02-13T21:29
2021-02-13T21:40
республика крым
происшествия
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гибдд мвд рф
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Более 30 автомобилей попали в ДТП под Симферополем в сложных погодных условиях в субботу вечером, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.Ранее в крымском гидрометцентре РИА Новости сообщили о сильном снегопаде, который накрыл центр полуострова, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова (на 9 утра субботы порядка 30 сантиметров).Госавтоинспекция Крыма обращается к водителям с просьбой о соблюдении безопасного скоростного режима.
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РИА Новости
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республика крым, происшествия, россия, гибдд мвд рф, симферополь