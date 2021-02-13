https://ria.ru/20210213/dtp-1597320049.html

На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств

На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств

На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств, в том числе автобуса РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:06

2021-02-13T12:06

2021-02-13T13:07

гумвд

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств, в том числе автобуса и четырех грузовиков. Об этом сообщило Главное управление МВД по Краснодарскому краю.По предварительным данным, пострадал один человек. Несколько машин повреждены.Как прогнозировали метеорологи, к вечеру пятницы температура воздуха в регионе резко упала, в ночь на субботу выпал снег.Госавтоинспекция Кубани призвала водителей соблюдать правила дорожного движения при плохих погодных условиях.

https://ria.ru/20210212/dtp-1597146435.html

краснодарский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, краснодарский край, происшествия