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На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств
На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств
На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств, в том числе автобуса РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:06
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гумвд
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств, в том числе автобуса и четырех грузовиков. Об этом сообщило Главное управление МВД по Краснодарскому краю.По предварительным данным, пострадал один человек. Несколько машин повреждены.Как прогнозировали метеорологи, к вечеру пятницы температура воздуха в регионе резко упала, в ночь на субботу выпал снег.Госавтоинспекция Кубани призвала водителей соблюдать правила дорожного движения при плохих погодных условиях.
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гумвд, краснодарский край, происшествия

На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств

12:06 13.02.2021 (обновлено: 13:07 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств, в том числе автобуса и четырех грузовиков. Об этом сообщило Главное управление МВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, пострадал один человек. Несколько машин повреждены.
Как прогнозировали метеорологи, к вечеру пятницы температура воздуха в регионе резко упала, в ночь на субботу выпал снег.
Госавтоинспекция Кубани призвала водителей соблюдать правила дорожного движения при плохих погодных условиях.
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 09:18
В Челябинской области автобус со школьниками попал в ДТП
 
ГУМВДКраснодарский крайПроисшествия
 
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