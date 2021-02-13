https://ria.ru/20210213/dtp-1597320049.html
На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств
На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств
На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств, в том числе автобуса РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:06
2021-02-13T12:06
2021-02-13T13:07
гумвд
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_8d341db35e103954022f50f0e79a2197.jpg
КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств, в том числе автобуса и четырех грузовиков. Об этом сообщило Главное управление МВД по Краснодарскому краю.По предварительным данным, пострадал один человек. Несколько машин повреждены.Как прогнозировали метеорологи, к вечеру пятницы температура воздуха в регионе резко упала, в ночь на субботу выпал снег.Госавтоинспекция Кубани призвала водителей соблюдать правила дорожного движения при плохих погодных условиях.
https://ria.ru/20210212/dtp-1597146435.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_ccada8c0e2991d31996c6aa775f98015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, краснодарский край, происшествия