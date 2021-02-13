https://ria.ru/20210213/dorogi-1597378356.html
В Подмосковье около 30 тысяч километров дорог очистили от снега
В Подмосковье около 30 тысяч километров дорог очистили от снега
Коммунальные и дорожные службы Подмосковья за субботу обработали порядка 30 тысяч километров дорог, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T22:09
2021-02-13T22:09
2021-02-13T22:13
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальные и дорожные службы Подмосковья за субботу обработали порядка 30 тысяч километров дорог, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик."За день обработали порядка 30 тысяч километров дорог, но из-за непрерывного снега эта работа будет продолжаться, она будет делаться из цикла в цикл", - сообщил он на записи, опубликованной в Telegram-канале подмосковного минтранса.Гержик добавил, что коммунальные службы в первую очередь стараются очищать от снега остановки транспорта и подходы к ним.
https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597336181.html
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алексей гержик, московская область (подмосковье), общество