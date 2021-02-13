В Москве коммунальщики приступили к очередному подметанию дорог

Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки В Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков: в столице выпало почти две трети месячной нормы. Второй день снег идет без остановки. В центральную Россию такие снегопады принес байкальский циклон “Волькер”. Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.