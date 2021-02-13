https://ria.ru/20210213/dorogi-1597342579.html
В Москве коммунальщики приступили к очередному подметанию дорог
В Москве коммунальщики приступили к очередному подметанию дорог
Коммунальщики приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:22
2021-02-13T16:22
2021-02-13T16:22
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальщики приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В 16.00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололёдной обработкой", — говорится в сообщении.Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
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