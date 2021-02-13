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В Москве коммунальщики приступили к очередному подметанию дорог
В Москве коммунальщики приступили к очередному подметанию дорог
Коммунальщики приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:22
2021-02-13T16:22
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальщики приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В 16.00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололёдной обработкой", — говорится в сообщении.Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
https://ria.ru/20210213/snezhnyy-apokalipsis-kak-moskvu-zamelo-za-sutki-1597332365.html
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городское хозяйство москвы, москва, общество

В Москве коммунальщики приступили к очередному подметанию дорог

16:22 13.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальщики приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В 16.00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололёдной обработкой", — говорится в сообщении.
Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 14:34
Снежный апокалипсис: как Москву замело за суткиВ Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков: в столице выпало почти две трети месячной нормы. Второй день снег идет без остановки. В центральную Россию такие снегопады принес байкальский циклон “Волькер”. Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.
 
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