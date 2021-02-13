https://ria.ru/20210213/donbass-1597361195.html

Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца

Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-13T19:22

2021-02-13T19:22

2021-02-14T01:33

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сергей лавров

владимир зеленский

луганская область

донецкая область

киев

украина

в мире

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«Россия сделает все красиво». Генерал СБУ предрек Украине потерю Донбасса

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений.По его мнению, Россия "все сделает красиво", не прибегая к участию "зеленых человечков"."Там будет так, что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей", — заключил он.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договоренности "невыполнимыми". Сам украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.Глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210213/armiya-1597351937.html

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луганская область

донецкая область

киев

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россия, служба безопасности украины, сергей лавров, владимир зеленский, луганская область, донецкая область, киев, украина, в мире