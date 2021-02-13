Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/donbass-1597361195.html
Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца
Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца
Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-13T19:22
2021-02-14T01:33
россия
служба безопасности украины
сергей лавров
владимир зеленский
луганская область
донецкая область
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
«Россия сделает все красиво». Генерал СБУ предрек Украине потерю Донбасса
https://cdn25.img.ria.ru/images/153159/96/1531599654_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_4bb0d76b2145b733b19af82394805935.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений.По его мнению, Россия "все сделает красиво", не прибегая к участию "зеленых человечков"."Там будет так, что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей", — заключил он.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договоренности "невыполнимыми". Сам украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.Глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210213/armiya-1597351937.html
россия
луганская область
донецкая область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153159/96/1531599654_115:0:1036:691_1920x0_80_0_0_1564115c3a1ce7a4cebb996006f8f1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, служба безопасности украины, сергей лавров, владимир зеленский, луганская область, донецкая область, киев, украина, в мире

Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца

19:22 13.02.2021 (обновлено: 01:33 14.02.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений.

"Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области", — считает Вовк.

По его мнению, Россия "все сделает красиво", не прибегая к участию "зеленых человечков".
"Там будет так, что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей", — заключил он.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 17:52
Украинская армия лишилась 70 тысяч военных, заявил генерал
Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договоренности "невыполнимыми". Сам украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
 
РоссияСлужба безопасности УкраиныСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЛуганская областьДонецкая областьКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Французский политолог рассказал о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
02:38Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
Лента новостейМолния