https://ria.ru/20210213/donbass-1597302041.html

В Киеве назвали США ключевым игроком в разрешении конфликта в Донбассе

В Киеве назвали США ключевым игроком в разрешении конфликта в Донбассе

Соединенные Штаты могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил в интервью телеканалу "Украина" глава Офиса... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T07:57

2021-02-13T07:57

2021-02-13T09:15

россия

андрей ермак

лнр

донбасс

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оон

сша

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил в интервью телеканалу "Украина" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Это он объяснил тем, что США — стратегический партнер Киева.Также в ходе интервью Ермак заявил, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.О заинтересованности Киева в присоединении к переговорам США и Польши ранее высказывался вице-премьер Украины Алексей Резников.Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, Украина до конца не выполнила ни одного пункта комплекса мер по выполнению соглашений. Глава МИД России Сергей Лавров также не раз призывал Киев перестать саботировать договоренности и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

сша

украина

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россия, андрей ермак, лнр, донбасс, донецкая народная республика, сергей лавров, оон, сша, украина, в мире