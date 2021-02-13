https://ria.ru/20210213/domodedovo-1597368219.html

В Домодедово объяснили задержку рейсов

В Домодедово объяснили задержку рейсов

Службы аэропорта "Домодедово" из-за последствий мощного снегопада не справляются с загрузкой багажа и бортового питания на самолёты, что и стало одной из причин РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T20:30

2021-02-13T20:30

2021-02-13T21:58

россия

домодедово (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Службы аэропорта "Домодедово" из-за последствий мощного снегопада не справляются с загрузкой багажа и бортового питания на самолёты, что и стало одной из причин задержки десятков рейсов в субботу, заявил пассажирам сотрудник одной из крупных авиакомпаний, чьи самолёты базируются в "Домодедово"."Ситуация сейчас такая, что самолёты есть, но аэропорт "Домодедово" - они не справляются, они не могут прийти в себя после снегопада. То есть это служба аэропорта. Службы аэропорта не могут справиться, они не могут загрузить багаж, не могут загрузить питание, не могут сейчас службы аэропорта справиться со снегопадом", - сказал представитель авиакомпании.Как передаёт корреспондент РИА Новости из "Домодедово", после многих часов ожидания в аэропорту пассажиров одного из рейсов повезли на автобусе на посадку в самолёт, около 40 минут возили по лётному полю, но затем вернули обратно в здание терминала.В залах аэропорта по-прежнему много пассажиров, некоторые ждут вылета уже более 12 часов. Залы ожидания, кафе и рестораны забиты до отказа, многие урны переполнены мусором, который лежит и на полу.Проблемы с вылетом из "Домодедово" начались еще утром. Днём корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в Московском регионе. Администрация "Домодедово" позднее заявила РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров.

https://ria.ru/20210213/vnukovo-1597351104.html

россия

москва

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2021

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Количество задержанных рейсов в аэропорту "Домодедово" растет с каждым часом Вылеты подавляющего большинства самолетов из московского аэропорта "Домодедово" снова переносятся, на табло все строчки показывают задержку, при этом количество пассажиров в залах аэропорта увеличивается. Проблемы с вылетом начались еще утром, многие пассажиры ждут уже более 10-12 часов. Днём корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в Московском регионе. Администрация "Домодедово" позднее заявила РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров. 2021-02-13T20:30 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, домодедово (аэропорт), москва