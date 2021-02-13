https://ria.ru/20210213/domodedovo-1597339933.html

Аэропорт Домодедово сообщил о корректировках времени вылета рейсов

Аэропорт Домодедово сообщил о корректировках времени вылета рейсов

Московский аэропорт "Домодедово" сообщил о возможных корректировках времени вылета рейсов из-за сильного снегопада. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:57

2021-02-13T15:57

2021-02-13T15:57

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" сообщил о возможных корректировках времени вылета рейсов из-за сильного снегопада.В субботу днем представитель Росавиации отмечала, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в аэропорту "Домодедово" в субботу скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за снегопада."В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в московском регионе аэродромные службы аэропорта "Домодедово" работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов. С учётом этого возможны корректировки времени вылета", - сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Там добавили, что актуальная информация о рейсах отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" задержано 52 рейса, 19 отменено.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.

https://ria.ru/20210213/domodedovo-1597330810.html

москва

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Задержка рейсов: снегопад парализовал работу аэропорта Домодедово В аэропорту "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе. Более сорока рейсов, согласно табло, уже задержано. В залах ожидания скопились сотни людей, очередь выстроилась и в бизнес-зал. Все кафе и рестораны аэропорта заполнены до отказа. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу. 2021-02-13T15:57 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр синенков, погода, москва, общество