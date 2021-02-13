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Аэропорт Домодедово сообщил о корректировках времени вылета рейсов
Аэропорт Домодедово сообщил о корректировках времени вылета рейсов
Московский аэропорт "Домодедово" сообщил о возможных корректировках времени вылета рейсов из-за сильного снегопада. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:57
2021-02-13T15:57
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" сообщил о возможных корректировках времени вылета рейсов из-за сильного снегопада.В субботу днем представитель Росавиации отмечала, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в аэропорту "Домодедово" в субботу скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за&nbsp; снегопада."В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в московском регионе аэродромные службы аэропорта "Домодедово" работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов. С учётом этого возможны корректировки времени вылета", - сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Там добавили, что актуальная информация о рейсах отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" задержано 52 рейса, 19 отменено.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержка рейсов: снегопад парализовал работу аэропорта Домодедово
В аэропорту "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе. Более сорока рейсов, согласно табло, уже задержано. В залах ожидания скопились сотни людей, очередь выстроилась и в бизнес-зал. Все кафе и рестораны аэропорта заполнены до отказа. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу.
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60
александр синенков, погода, москва, общество

Аэропорт Домодедово сообщил о корректировках времени вылета рейсов

15:57 13.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту "Домодедово"
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" сообщил о возможных корректировках времени вылета рейсов из-за сильного снегопада.
В субботу днем представитель Росавиации отмечала, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в аэропорту "Домодедово" в субботу скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за  снегопада.
Задержка рейсов: снегопад парализовал работу аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 14:14
Сотни пассажиров не могут вылететь из Домодедово из-за непогоды
"В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в московском регионе аэродромные службы аэропорта "Домодедово" работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов. С учётом этого возможны корректировки времени вылета", - сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Там добавили, что актуальная информация о рейсах отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" задержано 52 рейса, 19 отменено.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
 
Александр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
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