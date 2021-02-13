https://ria.ru/20210213/dolgi-1597313285.html

Долги россиян за тепло в 2020 году выросли на 15,5 миллиарда рублей

Долги россиян за тепло в 2020 году выросли на 15,5 миллиарда рублей

Дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию в России по итогам 2020 года выросла на 15,5 миллиарда рублей — до 209,2 миллиарда, сообщили... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:52

2021-02-13T10:52

2021-02-13T12:59

россия

жкх

экономика

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию в России по итогам 2020 года выросла на 15,5 миллиарда рублей — до 209,2 миллиарда, сообщили журналистам в "Совете производителей энергии"."За период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года наблюдается увеличение ДЗ (дебиторской задолженности) на 15,5 миллиарда рублей (плюс восемь процентов), что свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности", — говорится в сообщении.Производители энергии отметили, что принятие в апреле прошлого года на фоне COVID-19 постановления правительства РФ № 424, установившего до 1 января 2021 года мораторий на взыскание неустойки за просрочку оплаты коммунальных услуг, было воспринято отдельными категориями потребителей как право не платить, что привело к полному прекращению оплаты ЖКУ или сокращению до минимума платежей недобросовестными гражданами, управляющими организациями, а также посредниками."Уже в мае уровень оплаты за ЖКУ снизился до 85% от начислений. По пессимистичному сценарию, с учетом уже накопленных долгов за тепло, объем дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями на конец 2020 года мог увеличиться до 600-800 миллиардов рублей. При этом плановая выручка всех теплоснабжающих организаций России на 2020 год составляла 1,2 триллиона рублей", — добавляют в ассоциации.Федеральные власти своевременно предприняли ряд мер по укреплению платежной дисциплины: решение поставить на контроль платежи за услуги тепло- и электроснабжения бюджетных организаций и предприятий позволило сократить кассовый разрыв, и важно продолжать контролировать оплату энергоресурсов как гражданами, так и организациями и учреждениями, в том числе финансируемыми из бюджетов всех уровней, подчеркивают производители энергии.Однако в условиях значительного роста долгов в прошлом году (на 1 октября задолженность составила 176 миллиардов рублей, на 1 ноября — 191 миллиард, на 1 декабря — 211 миллиардов) необходимо предпринять меры по укреплению платежной дисциплины потребителей и реализовать переход к адресной поддержке наиболее уязвимых групп потребителей, попавших в сложную ситуацию, заключили в ассоциации.

https://realty.ria.ru/20210208/zhkkh-1596493916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, экономика