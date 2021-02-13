https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html
Названы самые вредные диеты
Названы самые вредные диеты
Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о популярных диетах, которые могут навредить здоровью. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T09:27
2021-02-13T09:27
2021-02-13T09:52
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о популярных диетах, которые могут навредить здоровью.По ее словам, самая распространенная ошибка — длительное голодание. Не менее опасны и монодиеты, которые предполагают употребление одного продукта, предупредила Писарева. В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы, в результате чего снижается иммунитет и ухудшается общее состояние. Диетолог также упомянула о вреде детокс-диет, во время которых пьют только соки или смузи из овощей и фруктов.
https://ria.ru/20200402/1569497643.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT
рассказала о популярных диетах, которые могут навредить здоровью.
По ее словам, самая распространенная ошибка — длительное голодание.
"После перехода на обычное питание 80 процентов людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов", — объяснила специалист.
Не менее опасны и монодиеты, которые предполагают употребление одного продукта, предупредила Писарева. В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы, в результате чего снижается иммунитет и ухудшается общее состояние.
Диетолог также упомянула о вреде детокс-диет, во время которых пьют только соки или смузи из овощей и фруктов.
"В кишечник попадает все фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить. Идет атрофия кишечника", — подытожила врач.