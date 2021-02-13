https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

Названы самые вредные диеты

Названы самые вредные диеты

Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о популярных диетах, которые могут навредить здоровью. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:27

2021-02-13T09:27

2021-02-13T09:52

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о популярных диетах, которые могут навредить здоровью.По ее словам, самая распространенная ошибка — длительное голодание. Не менее опасны и монодиеты, которые предполагают употребление одного продукта, предупредила Писарева. В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы, в результате чего снижается иммунитет и ухудшается общее состояние. Диетолог также упомянула о вреде детокс-диет, во время которых пьют только соки или смузи из овощей и фруктов.

https://ria.ru/20200402/1569497643.html

https://rsport.ria.ru/20201217/grechka-1589674633.html

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2021

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здоровье, общество