Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу
15:41 13.02.2021 (обновлено: 16:02 13.02.2021)
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с обморожениями различной степени. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
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"Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", - написала Кузнецова в своем Instagram.
Также детский омбудсмен рассказала, что после этого случая решила разыскать телефон человека, который вызвал скорую и спас детей, чтобы поблагодарить его.
"Был поздний вечер, но и телефон разыскали и со спасителем детским связались. Им оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил", - добавила она.