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Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу
Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу
Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:41
2021-02-13T16:02
россия
анна кузнецова
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с обморожениями различной степени. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", - написала Кузнецова в своем Instagram.Также детский омбудсмен рассказала, что после этого случая решила разыскать телефон человека, который вызвал скорую и спас детей, чтобы поблагодарить его."Был поздний вечер, но и телефон разыскали и со спасителем детским связались. Им оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил", - добавила она.
https://ria.ru/20210212/deti-1597281748.html
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россия, анна кузнецова, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу

15:41 13.02.2021 (обновлено: 16:02 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с обморожениями различной степени. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Кузнецова рассказала о лечении детей, которых мать оставила в лесу
"Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", - написала Кузнецова в своем Instagram.
Также детский омбудсмен рассказала, что после этого случая решила разыскать телефон человека, который вызвал скорую и спас детей, чтобы поблагодарить его.
"Был поздний вечер, но и телефон разыскали и со спасителем детским связались. Им оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил", - добавила она.
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РоссияАнна КузнецоваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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