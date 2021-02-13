https://ria.ru/20210213/deti-1597338874.html

Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу

Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу

Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:41

2021-02-13T15:41

2021-02-13T16:02

россия

анна кузнецова

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с обморожениями различной степени. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", - написала Кузнецова в своем Instagram.Также детский омбудсмен рассказала, что после этого случая решила разыскать телефон человека, который вызвал скорую и спас детей, чтобы поблагодарить его."Был поздний вечер, но и телефон разыскали и со спасителем детским связались. Им оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил", - добавила она.

https://ria.ru/20210212/deti-1597281748.html

https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия