Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/deti-1597295553.html
Ювелир прокомментировал поступок знакомой, бросившей детей в лесу
Ювелир прокомментировал поступок знакомой, бросившей детей в лесу
Ювелир и телеведущий Илья Клюев прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" поступок знакомой, бросившей своих детей раздетыми на 15-градусном морозе в лесу. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T01:36
2021-02-13T01:36
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591510615_0:332:3026:2034_1920x0_80_0_0_a90b184db613a90244978d12a99d0657.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Ювелир и телеведущий Илья Клюев прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" поступок знакомой, бросившей своих детей раздетыми на 15-градусном морозе в лесу.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.Клюев заявил, что был в шоке, когда узнал об инциденте. "Это дикая ситуация, совершенно непонятная. Так человек знакомый, такое происходит, конечно, как это можно объяснить. Не знаю, будем разбираться. Детей, конечно, не оставим", - сказал он.По его словам, он ездил в больницу, однако не смог попасть к детям, так как "не является лицом, которое может заниматься" ими. При этом врачи не сообщили ему никаких подробностей о состоянии пострадавших.
https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591510615_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_0f1b66f9486de8b422267d3f90ade154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Ювелир прокомментировал поступок знакомой, бросившей детей в лесу

01:36 13.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаснеженный лес
Заснеженный лес - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Ювелир и телеведущий Илья Клюев прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" поступок знакомой, бросившей своих детей раздетыми на 15-градусном морозе в лесу.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
Клюев заявил, что был в шоке, когда узнал об инциденте. "Это дикая ситуация, совершенно непонятная. Так человек знакомый, такое происходит, конечно, как это можно объяснить. Не знаю, будем разбираться. Детей, конечно, не оставим", - сказал он.
По его словам, он ездил в больницу, однако не смог попасть к детям, так как "не является лицом, которое может заниматься" ими. При этом врачи не сообщили ему никаких подробностей о состоянии пострадавших.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 14:41
Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
 
Новая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
Лента новостейМолния