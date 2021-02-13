https://ria.ru/20210213/deti-1597295553.html

Ювелир прокомментировал поступок знакомой, бросившей детей в лесу

Ювелир прокомментировал поступок знакомой, бросившей детей в лесу

Ювелир и телеведущий Илья Клюев прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" поступок знакомой, бросившей своих детей раздетыми на 15-градусном морозе в лесу. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T01:36

2021-02-13T01:36

2021-02-13T01:36

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Ювелир и телеведущий Илья Клюев прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" поступок знакомой, бросившей своих детей раздетыми на 15-градусном морозе в лесу.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.Клюев заявил, что был в шоке, когда узнал об инциденте. "Это дикая ситуация, совершенно непонятная. Так человек знакомый, такое происходит, конечно, как это можно объяснить. Не знаю, будем разбираться. Детей, конечно, не оставим", - сказал он.По его словам, он ездил в больницу, однако не смог попасть к детям, так как "не является лицом, которое может заниматься" ими. При этом врачи не сообщили ему никаких подробностей о состоянии пострадавших.

https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия