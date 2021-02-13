Умер глава Москонцерта Александр Беленький
17:54 13.02.2021 (обновлено: 17:55 13.02.2021)
© Фото : Департамент культуры города Москвы/FacebookГенеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Умер генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький, который работал в учреждении на протяжении 56 лет, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.
"Ушел из жизни генеральный директор и художественный руководитель ГБУК "Москонцерт", заслуженный работник культуры РФ Александр Григорьевич Беленький", - говорится в сообщении в соцсетях департамента.
Уточняется, что Беленький начал работать в организации в качестве звукорежиссера, затем стал начальником административно-хозяйственного отдела, после чего занял должность заместителя директора. С 2001 года Беленький возглавлял Москонцерт в качестве генерального директора.
"Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным и близким Александра Беленького", - добавили в пресс-службе.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор и художественный руководитель "Москонцерта" Александр Беленький перед началом церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Генеральный директор и художественный руководитель "Москонцерта" Александр Беленький перед началом церемонии прощания с певицей Юлией Началовой