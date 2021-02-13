https://ria.ru/20210213/belenkiy-1597351693.html

Умер глава Москонцерта Александр Беленький

Умер глава Москонцерта Александр Беленький

Умер генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький, который работал в учреждении на протяжении 56 лет, сообщила... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T17:54

2021-02-13T17:54

2021-02-13T17:55

культура

александр беленький

россия

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Умер генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький, который работал в учреждении на протяжении 56 лет, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы."Ушел из жизни генеральный директор и художественный руководитель ГБУК "Москонцерт", заслуженный работник культуры РФ Александр Григорьевич Беленький", - говорится в сообщении в соцсетях департамента.Уточняется, что Беленький начал работать в организации в качестве звукорежиссера, затем стал начальником административно-хозяйственного отдела, после чего занял должность заместителя директора. С 2001 года Беленький возглавлял Москонцерт в качестве генерального директора.

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александр беленький, россия, москва