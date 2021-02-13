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В Госдуме назвали Ассанжа "идейным врагом американских глобалистов"
В Госдуме назвали Ассанжа "идейным врагом американских глобалистов"
Позиция администрации президента США Джо Байдена в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа схожа с позицией экс-президента Дональда Трампа, выдача... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T19:31
2021-02-13T19:33
дональд трамп
госдума рф
wikileaks
джулиан ассанж
елена панина
джо байден
великобритания
эквадор
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Позиция администрации президента США Джо Байдена в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа схожа с позицией экс-президента Дональда Трампа, выдача основателя WikiLeaks Америке станет самой громкой политической расправой XXI века, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее в газете New York Times со ссылкой на представителя американского министерства юстиции Марка Раймонди сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании.По мнению Паниной, позиции администраций Трампа и Байдена в отношении Ассанжа ничем не отличаются: "при Трампе ему хотели отомстить за разоблачение военных преступлений в Ираке, при Байдене хотят поквитаться за поражение демократов на президентских выборах 2016 года". По её словам, "мы имеет дело с политическим преследованием, со сведением политических счетов". Панина назвала Ассанжа "идейным врагом американских глобалистов"."Если Лондон выдаст его американским властям, это деяние станет самой громкой политической расправой двадцать первого века", - сказала Панина.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.
https://ria.ru/20210203/napominanie-1595846119.html
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дональд трамп, госдума рф, wikileaks, джулиан ассанж, елена панина, джо байден, великобритания, эквадор, лондон, сша, в мире

В Госдуме назвали Ассанжа "идейным врагом американских глобалистов"

19:31 13.02.2021 (обновлено: 19:33 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Позиция администрации президента США Джо Байдена в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа схожа с позицией экс-президента Дональда Трампа, выдача основателя WikiLeaks Америке станет самой громкой политической расправой XXI века, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее в газете New York Times со ссылкой на представителя американского министерства юстиции Марка Раймонди сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании.
По мнению Паниной, позиции администраций Трампа и Байдена в отношении Ассанжа ничем не отличаются: "при Трампе ему хотели отомстить за разоблачение военных преступлений в Ираке, при Байдене хотят поквитаться за поражение демократов на президентских выборах 2016 года". По её словам, "мы имеет дело с политическим преследованием, со сведением политических счетов". Панина назвала Ассанжа "идейным врагом американских глобалистов".
"Если Лондон выдаст его американским властям, это деяние станет самой громкой политической расправой двадцать первого века", - сказала Панина.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение.
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