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Украинская армия лишилась 70 тысяч военных, заявил генерал
Украинская армия лишилась 70 тысяч военных, заявил генерал
Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Об этом он рассказал в эфире канала "Апостроф". РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:52
2021-02-13T17:52
сергей кривонос
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Об этом он рассказал в эфире канала "Апостроф".По его мнению, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военные не знают, "что им делать дальше", подчеркнул Кривонос. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими".Генерал также добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране все прекрасно."Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена", — заключил Кривонос.
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сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинская армия лишилась 70 тысяч военных, заявил генерал

17:52 13.02.2021
 
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
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МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Об этом он рассказал в эфире канала "Апостроф".

"Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тысяч", — отметил генерал.

По его мнению, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военные не знают, "что им делать дальше", подчеркнул Кривонос. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими".
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Генерал также добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране все прекрасно.
"Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена", — заключил Кривонос.
 
Сергей КривоносВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
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