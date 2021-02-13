https://ria.ru/20210213/armiya-1597351937.html
Украинская армия лишилась 70 тысяч военных, заявил генерал
Украинская армия лишилась 70 тысяч военных, заявил генерал
Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Об этом он рассказал в эфире канала "Апостроф". РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:52
2021-02-13T17:52
2021-02-13T17:52
сергей кривонос
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Об этом он рассказал в эфире канала "Апостроф".По его мнению, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военные не знают, "что им делать дальше", подчеркнул Кривонос. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими".Генерал также добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране все прекрасно."Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена", — заключил Кривонос.
https://ria.ru/20210206/zavod-1596313233.html
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РИА Новости
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сергей кривонос, вооруженные силы украины, украина, в мире