https://ria.ru/20210213/antonov-1597298602.html

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T04:13

2021-02-13T04:13

2021-02-13T04:14

гп "антонов"

украина

в мире

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы страны.Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией.Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП "Антонов".Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, является модификацией советского Ан-32. Соглашение о совместной разработке воздушного судна было подписано в феврале 2015 года "Антоновым" и компанией Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. В апреле 2019 года президент компании "Антонов" Александр Донец заявил, что сотрудничество с Саудовской Аравией по проекту Ан-132 прекращено. Данный самолет был первым в линейке "Антонова", построенным без российских комплектующих.Ан-178 —ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. К настоящему времени ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.Концерн "Антонов" создали на Украине в 2005-м, объединив существовавшее с 1989-го одноименное госпредприятие с киевским КБ "Антонов". При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.

https://ria.ru/20201204/ukraina-1587600938.html

https://ria.ru/20201112/aviatsiya-1584210567.html

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гп "антонов", украина, в мире