Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:13 13.02.2021 (обновлено: 04:14 13.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЦеремония выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия "Антонов". 2016 год
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы страны.
Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией.
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Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП "Антонов".
Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, является модификацией советского Ан-32. Соглашение о совместной разработке воздушного судна было подписано в феврале 2015 года "Антоновым" и компанией Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. В апреле 2019 года президент компании "Антонов" Александр Донец заявил, что сотрудничество с Саудовской Аравией по проекту Ан-132 прекращено. Данный самолет был первым в линейке "Антонова", построенным без российских комплектующих.
Концерн "Антонов" создали на Украине в 2005-м, объединив существовавшее с 1989-го одноименное госпредприятие с киевским КБ "Антонов". При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.
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