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Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T04:13
2021-02-13T04:14
гп "антонов"
украина
в мире
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы страны.Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией.Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП "Антонов".Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, является модификацией советского Ан-32. Соглашение о совместной разработке воздушного судна было подписано в феврале 2015 года "Антоновым" и компанией Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. В апреле 2019 года президент компании "Антонов" Александр Донец заявил, что сотрудничество с Саудовской Аравией по проекту Ан-132 прекращено. Данный самолет был первым в линейке "Антонова", построенным без российских комплектующих.Ан-178 —ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. К настоящему времени ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.Концерн "Антонов" создали на Украине в 2005-м, объединив существовавшее с 1989-го одноименное госпредприятие с киевским КБ "Антонов". При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.
https://ria.ru/20201204/ukraina-1587600938.html
https://ria.ru/20201112/aviatsiya-1584210567.html
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гп "антонов", украина, в мире

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

04:13 13.02.2021 (обновлено: 04:14 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЦеремония выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия "Антонов". 2016 год
Церемония выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы страны.
Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией.
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Экс-глава "Антонова" предрек Украине превращение в страну "третьего мира"
Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП "Антонов".
Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, является модификацией советского Ан-32. Соглашение о совместной разработке воздушного судна было подписано в феврале 2015 года "Антоновым" и компанией Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. В апреле 2019 года президент компании "Антонов" Александр Донец заявил, что сотрудничество с Саудовской Аравией по проекту Ан-132 прекращено. Данный самолет был первым в линейке "Антонова", построенным без российских комплектующих.
Ан-178 —ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. К настоящему времени ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.
Концерн "Антонов" создали на Украине в 2005-м, объединив существовавшее с 1989-го одноименное госпредприятие с киевским КБ "Антонов". При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.
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