https://ria.ru/20210213/antarktida-1596972284.html

История советского-российского освоения Антарктиды

История советского-российского освоения Антарктиды

Антарктида – материк в южной полярной области Земли, называемой Антарктикой. Антарктида целиком расположена внутри Южного полярного круга. Она почти вся покрыта РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T04:05

2021-02-13T04:05

2021-02-13T04:05

россия

иван крузенштерн

михаил лазарев (мореплаватель)

фаддей беллинсгаузен

антарктида

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/104400/19/1044001927_0:295:3054:2013_1920x0_80_0_0_44dffe4d426ebfbdf0e3426894051449.jpg

Антарктида – материк в южной полярной области Земли, называемой Антарктикой. Антарктида целиком расположена внутри Южного полярного круга. Она почти вся покрыта ледяным покровом. Лишь 0,3% площади материка свободно ото льда, где на поверхность выходят коренные породы в виде отдельных горных хребтов и скал или небольших прибрежных участков суши. Климат Антарктиды характеризуется чрезвычайной суровостью. Здесь зарегистрирована самая низкая температура воздуха на планете – 89,2°С. Согласно международному договору 1959 года, Антарктида принадлежит всему человечеству, на ней запрещена любая хозяйственная деятельность, геологическая разведка. Там можно заниматься только наукой.Антарктида была открыта последней и намного позже других континентов. Гипотеза о существовании богатой и плодородной земли в южных широтах планеты высказывалась еще древнегреческими мыслителями. Попытки открыть шестой континент в районе южного полюса предпринимались неоднократно, но мореплавателям не удавалось обнаружить материк. Начало XIX века ознаменовалось бурным ростом российского мореплавания. Корабли российского флота совершили ряд кругосветных путешествий. В феврале 1819 года правительство России по настоятельной рекомендации известных мореплавателей и ученых Василия Головнина, Ивана Крузенштерна и других приняло решение о проведении научно-исследовательской экспедиции в южно-полярные воды с целью поиска неведомой земли. Это была первая крупная морская экспедиция, предпринятая за государственный счет и проводившаяся под непосредственным руководством Морского министерства. Для участия в ней было выделено два шлюпа – "Восток" под командованием участника первого кругосветного плавания российских кораблей в 1803-1806 годах капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и "Мирный", командиром которого был назначен лейтенант Михаил Лазарев. Руководство экспедицией возложили на старшего по званию и опыту службы Беллинсгаузена. В 1820-1821 годах эта российская экспедиция, совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Русские моряки девять раз подходили к берегам неизвестной земли, покрытой льдом. Только в одном случае они увидели горный массив, свободный ото льда. Этот участок континента получил название Земля Александра I, а весь континент – "льдинный материк". Название "Антарктида" появилось позднее, и по-гречески означает "напротив Арктики", "напротив севера". Результаты экспедиции, завершившейся открытием Антарктиды и двадцати девяти новых островов, явились выдающимся вкладом моряков России в историю географических открытий, но потребовалось еще много исследований других стран, для того чтобы составить хотя бы приблизительную карту очертаний берегов шестого материка планеты. Предложения по возобновлению отечественных исследований в Антарктиде возникли в СССР лишь спустя столетие, при подготовке Второго Международного полярного года 1932-1933 годов. В подготовленной программе исследований предполагалось организация полярной станции на острове Петра I и проведение океанографических исследований моря Росса с борта китобойной флотилии "Алеут". Но, в силу ряда причин, этим планам не суждено было осуществиться. В 1946 году был разработан проект Морской антарктической экспедиции СССР. В 1947 году в связи с созданием китобойной флотилии "Слава" начались советские исследования в антарктических водах. К систематическому изучению Антарктики в СССР приступили только в середине 1950-х годов в связи с проведением Международного геофизического года (1957-1958). Для организации и проведения исследований в этом районе решением правительства Советского Союза во второй половине 1955 года была создана Комплексная Антарктическая экспедиция (КАЭ) Академии наук СССР. В ее задачи входила организация главной базы на побережье континента, выбор места для внутриматериковых научно-исследовательских станций, а также проведение комплексных океанологических исследований в Индийском секторе антарктических вод. Всего в экспедиции (вместе с экипажами судов) участвовали 425 человек. Экспедицию возглавил доктор географических наук, Герой Советского Союза Михаил Сомов.Флагман экспедиции дизель-электроход "Обь", 30 ноября 1955 года вышедший в первый антарктический рейс из порта Калининграда, 5 января 1956 года подошел к берегам Антарктиды и пришвартовался к краю припая бухты Депо. Советские граждане впервые высадились на антарктический материк. Наземными отрядами и с воздуха начались поиски подходящего места для организации базы. 14 января такое место было найдено на побережье моря Дейвиса в районе острова Хасуэлл на материковом льду и скалах на высоте 35 метров над уровнем моря в точке с географическими координатами 66°33' южной широты и 93°01' восточной долготы. Району высадки экспедиция присвоила название Берег Правды. 15 января "Обь", форсировав припайный лед, подошла к береговому барьеру у острова Хасуэлл. Экспедиция приступила к выгрузке и строительству дороги с припайного льда на берег. После этого были выгружены тракторы, сани, вездеходы и началась разгрузка палубы и трюмов. 20 января в припае поблизости от "Оби" остановилось второе экспедиционное судно – дизель-электроход "Лена", а 7 февраля к месту разгрузки подошло рефрижераторное судно с продовольствием. Строительство береговой базы было начато 19 января 1956 года, а 13 февраля состоялось торжественное открытие и подъем государственного флага СССР над первой советской южнополярной обсерваторией. Станция и расположенная на ее территории обсерватория были названы "Мирный" в честь одного из парусных шлюпов, которые принимали участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции. Тем самым подчеркивалась преемственность в освоении Антарктиды. К концу мая в "Мирном" уже выполнялся полный комплекс наблюдений, предусмотренных программой первой экспедиции.Кроме основной базы к концу 1956 года на Антарктиде были открыты еще две станции: стационарная внутриматериковая "Пионерская" в 375 километрах от "Мирного", на высоте 2700 метров над уровнем моря (приступила к работе в мае 1956 года) и стационарная метеорологическая "Оазис" в оазисе Бангера, в 370 километрах от "Мирного" (приступила к работе в октябре 1956 года).В начальном периоде исследований с 1956 года до конца 1960-х годов основное внимание в деятельности Комплексных Антарктических экспедиций было уделено созданию инфраструктуры исследований – строительству новых станций и рекогносцировочным санно-гусеничным походам, которые позволили получить первые сведения о природных процессах внутри континента. На картах появились названия новых географических объектов. Многие открытые горы, бухты, заливы, мысы, побережья, озера и другие географические объекты получили названия на русском языке. Одним из важных результатов исследований стало создание в 1966-1969 годах двухтомного атласа Антарктики, удостоенного Государственной премии СССР. В 1970-1990-х годах были развернуты широкомасштабные ресурсные исследования. В этот период создали новые станции в тихоокеанском секторе Антарктиды: "Ленинградская" (1971) и "Русская" (1980). Число круглогодично действующих отечественных станций в Южном полярном регионе достигло восьми ("Молодежная" (1962), "Мирный", "Восток" (1957), "Новолазаревская" (1961), "Беллинсгаузен" (1968), "Ленинградская", "Прогресс" (1988) и "Русская"). Их расположение позволяло получать информацию практически со всего континента. Широкий размах приобрели работы отечественных геологов, для обеспечения работы которых была организована большая сеть сезонных полевых баз ("Эймери", "Дружная-1,2,3,4", "Союз"), расположенных в районах, наиболее перспективных для открытий месторождений полезных ископаемых и действующих в период антарктического лета. При выполнении геолого-геофизических исследований и геолого-разведочных работ использовался большой парк воздушных и морских судов, оснащенных специализированной аппаратурой. Наибольший масштаб работ в Антарктике Советский Союз имел к середине 1980-х годов.В эти годы была развита геодезическая основа и созданы комплекты морских и сухопутных карт. Широкомасштабные геолого-геофизические исследования позволили определить перспективы на минеральное сырье в различных районах Антарктиды. Были получены первые оценки палеоклимата за последние 420 тысяч лет, получены новые показатели возмущенности геомагнитных полей в сопряженных полярных шапках Антарктиды и Арктики. Были открыты явления анабиоза микроорганизмов в антарктических ледяных кернах. СССР стала ведущим государством в исследованиях Антарктиды. С 1963 года КАЭ называлась Советской антарктической экспедицией, с 7 августа 1992 года – Российской антарктической экспедицией (РАЭ).В 1990-х годах в результате сокращения финансирования произошел спад российских исследований в Антарктиде: уменьшилась численность личного состава экспедиций, закрылся ряд научных программ, законсервированы научные станции и полевые базы. В 1992 году на основе архива российских океанографических данных совместно с Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) был издан "Гидрографический атлас Южного океана". Одним из крупнейших событий в океанологии было создание первой российско-американской дрейфующей научно-исследовательской станции "Уэдделл-1" (открыта в январе 1992 года на льдине в юго-западной части мыса Уэдделла). В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации (1998) научные исследования в Антарктике с 1998 года по 2013 год проводились в рамках подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" Федеральной целевой программы "Мировой океан". В 2015 году была утверждена разработанная в ее продолжение новая Федеральная целевая программа "Мировой океан" на 2016-2031 годы, целью которой, в том числе, является обеспечение присутствия России в Антарктике. В августе 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года. Она позволит модернизировать структуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодично действующую антарктическую станцию.В настоящее время в Антарктиде постоянно работают пять российских станций ("Мирный", "Восток", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен" и "Прогресс"), проводятся работы на сезонных станциях и базах. В рамках проводимых исследований в феврале 2012 года впервые в истории человечества в результате бурения антарктического ледникового щита была достигнута поверхность подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра. При вскрытии озера российскими исследователями был получен уникальный материал – керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера. Комплексные исследования этих образцов дали научные результаты мирового значения, которые внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового водоема. В январе 2014 года было осуществлено повторное вскрытие подледникового озера Восток и извлечен керн длиной 0,71 метра. Изучив подледниковое озеро Восток, ученые смогли составить картину изменений климата на Земле за последние 440 тысяч лет. Эти знания помогают лучше понимать и прогнозировать современные процессы изменения климата.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

антарктида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван крузенштерн, михаил лазарев (мореплаватель), фаддей беллинсгаузен, антарктида, справки