История советского-российского освоения Антарктиды
© РИА Новости / Г. Копосов / Перейти в фотобанкСоветская геофизическая обсерватория Мирный в Антарктиде
Антарктида – материк в южной полярной области Земли, называемой Антарктикой. Антарктида целиком расположена внутри Южного полярного круга. Она почти вся покрыта ледяным покровом. Лишь 0,3% площади материка свободно ото льда, где на поверхность выходят коренные породы в виде отдельных горных хребтов и скал или небольших прибрежных участков суши. Климат Антарктиды характеризуется чрезвычайной суровостью. Здесь зарегистрирована самая низкая температура воздуха на планете – 89,2°С. Согласно международному договору 1959 года, Антарктида принадлежит всему человечеству, на ней запрещена любая хозяйственная деятельность, геологическая разведка. Там можно заниматься только наукой.
Антарктида была открыта последней и намного позже других континентов. Гипотеза о существовании богатой и плодородной земли в южных широтах планеты высказывалась еще древнегреческими мыслителями. Попытки открыть шестой континент в районе южного полюса предпринимались неоднократно, но мореплавателям не удавалось обнаружить материк.
Начало XIX века ознаменовалось бурным ростом российского мореплавания. Корабли российского флота совершили ряд кругосветных путешествий. В феврале 1819 года правительство России по настоятельной рекомендации известных мореплавателей и ученых Василия Головнина, Ивана Крузенштерна и других приняло решение о проведении научно-исследовательской экспедиции в южно-полярные воды с целью поиска неведомой земли. Это была первая крупная морская экспедиция, предпринятая за государственный счет и проводившаяся под непосредственным руководством Морского министерства. Для участия в ней было выделено два шлюпа – "Восток" под командованием участника первого кругосветного плавания российских кораблей в 1803-1806 годах капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и "Мирный", командиром которого был назначен лейтенант Михаил Лазарев. Руководство экспедицией возложили на старшего по званию и опыту службы Беллинсгаузена. В 1820-1821 годах эта российская экспедиция, совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Русские моряки девять раз подходили к берегам неизвестной земли, покрытой льдом. Только в одном случае они увидели горный массив, свободный ото льда. Этот участок континента получил название Земля Александра I, а весь континент – "льдинный материк". Название "Антарктида" появилось позднее, и по-гречески означает "напротив Арктики", "напротив севера". Результаты экспедиции, завершившейся открытием Антарктиды и двадцати девяти новых островов, явились выдающимся вкладом моряков России в историю географических открытий, но потребовалось еще много исследований других стран, для того чтобы составить хотя бы приблизительную карту очертаний берегов шестого материка планеты.
© РИА НовостиРепродукция рисунка "Южное сияние", сделанного одним из участников антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена П. Михайловым
Репродукция рисунка "Южное сияние", сделанного одним из участников антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена П. Михайловым
Предложения по возобновлению отечественных исследований в Антарктиде возникли в СССР лишь спустя столетие, при подготовке Второго Международного полярного года 1932-1933 годов. В подготовленной программе исследований предполагалось организация полярной станции на острове Петра I и проведение океанографических исследований моря Росса с борта китобойной флотилии "Алеут". Но, в силу ряда причин, этим планам не суждено было осуществиться.
В 1946 году был разработан проект Морской антарктической экспедиции СССР. В 1947 году в связи с созданием китобойной флотилии "Слава" начались советские исследования в антарктических водах.
К систематическому изучению Антарктики в СССР приступили только в середине 1950-х годов в связи с проведением Международного геофизического года (1957-1958). Для организации и проведения исследований в этом районе решением правительства Советского Союза во второй половине 1955 года была создана Комплексная Антарктическая экспедиция (КАЭ) Академии наук СССР. В ее задачи входила организация главной базы на побережье континента, выбор места для внутриматериковых научно-исследовательских станций, а также проведение комплексных океанологических исследований в Индийском секторе антарктических вод. Всего в экспедиции (вместе с экипажами судов) участвовали 425 человек.
Экспедицию возглавил доктор географических наук, Герой Советского Союза Михаил Сомов.
Флагман экспедиции дизель-электроход "Обь", 30 ноября 1955 года вышедший в первый антарктический рейс из порта Калининграда, 5 января 1956 года подошел к берегам Антарктиды и пришвартовался к краю припая бухты Депо. Советские граждане впервые высадились на антарктический материк. Наземными отрядами и с воздуха начались поиски подходящего места для организации базы. 14 января такое место было найдено на побережье моря Дейвиса в районе острова Хасуэлл на материковом льду и скалах на высоте 35 метров над уровнем моря в точке с географическими координатами 66°33' южной широты и 93°01' восточной долготы. Району высадки экспедиция присвоила название Берег Правды.
15 января "Обь", форсировав припайный лед, подошла к береговому барьеру у острова Хасуэлл. Экспедиция приступила к выгрузке и строительству дороги с припайного льда на берег. После этого были выгружены тракторы, сани, вездеходы и началась разгрузка палубы и трюмов. 20 января в припае поблизости от "Оби" остановилось второе экспедиционное судно – дизель-электроход "Лена", а 7 февраля к месту разгрузки подошло рефрижераторное судно с продовольствием.
Дизель-электроход "Обь" и пингвины
Строительство береговой базы было начато 19 января 1956 года, а 13 февраля состоялось торжественное открытие и подъем государственного флага СССР над первой советской южнополярной обсерваторией. Станция и расположенная на ее территории обсерватория были названы "Мирный" в честь одного из парусных шлюпов, которые принимали участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции. Тем самым подчеркивалась преемственность в освоении Антарктиды. К концу мая в "Мирном" уже выполнялся полный комплекс наблюдений, предусмотренных программой первой экспедиции.
Кроме основной базы к концу 1956 года на Антарктиде были открыты еще две станции: стационарная внутриматериковая "Пионерская" в 375 километрах от "Мирного", на высоте 2700 метров над уровнем моря (приступила к работе в мае 1956 года) и стационарная метеорологическая "Оазис" в оазисе Бангера, в 370 километрах от "Мирного" (приступила к работе в октябре 1956 года).
В начальном периоде исследований с 1956 года до конца 1960-х годов основное внимание в деятельности Комплексных Антарктических экспедиций было уделено созданию инфраструктуры исследований – строительству новых станций и рекогносцировочным санно-гусеничным походам, которые позволили получить первые сведения о природных процессах внутри континента. На картах появились названия новых географических объектов. Многие открытые горы, бухты, заливы, мысы, побережья, озера и другие географические объекты получили названия на русском языке. Одним из важных результатов исследований стало создание в 1966-1969 годах двухтомного атласа Антарктики, удостоенного Государственной премии СССР.
В 1970-1990-х годах были развернуты широкомасштабные ресурсные исследования. В этот период создали новые станции в тихоокеанском секторе Антарктиды: "Ленинградская" (1971) и "Русская" (1980). Число круглогодично действующих отечественных станций в Южном полярном регионе достигло восьми ("Молодежная" (1962), "Мирный", "Восток" (1957), "Новолазаревская" (1961), "Беллинсгаузен" (1968), "Ленинградская", "Прогресс" (1988) и "Русская"). Их расположение позволяло получать информацию практически со всего континента.
Широкий размах приобрели работы отечественных геологов, для обеспечения работы которых была организована большая сеть сезонных полевых баз ("Эймери", "Дружная-1,2,3,4", "Союз"), расположенных в районах, наиболее перспективных для открытий месторождений полезных ископаемых и действующих в период антарктического лета. При выполнении геолого-геофизических исследований и геолого-разведочных работ использовался большой парк воздушных и морских судов, оснащенных специализированной аппаратурой. Наибольший масштаб работ в Антарктике Советский Союз имел к середине 1980-х годов.
В эти годы была развита геодезическая основа и созданы комплекты морских и сухопутных карт. Широкомасштабные геолого-геофизические исследования позволили определить перспективы на минеральное сырье в различных районах Антарктиды. Были получены первые оценки палеоклимата за последние 420 тысяч лет, получены новые показатели возмущенности геомагнитных полей в сопряженных полярных шапках Антарктиды и Арктики. Были открыты явления анабиоза микроорганизмов в антарктических ледяных кернах. СССР стала ведущим государством в исследованиях Антарктиды.
С 1963 года КАЭ называлась Советской антарктической экспедицией, с 7 августа 1992 года – Российской антарктической экспедицией (РАЭ).
В 1990-х годах в результате сокращения финансирования произошел спад российских исследований в Антарктиде: уменьшилась численность личного состава экспедиций, закрылся ряд научных программ, законсервированы научные станции и полевые базы. В 1992 году на основе архива российских океанографических данных совместно с Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) был издан "Гидрографический атлас Южного океана". Одним из крупнейших событий в океанологии было создание первой российско-американской дрейфующей научно-исследовательской станции "Уэдделл-1" (открыта в январе 1992 года на льдине в юго-западной части мыса Уэдделла).
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации (1998) научные исследования в Антарктике с 1998 года по 2013 год проводились в рамках подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" Федеральной целевой программы "Мировой океан". В 2015 году была утверждена разработанная в ее продолжение новая Федеральная целевая программа "Мировой океан" на 2016-2031 годы, целью которой, в том числе, является обеспечение присутствия России в Антарктике. В августе 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года. Она позволит модернизировать структуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодично действующую антарктическую станцию.
В настоящее время в Антарктиде постоянно работают пять российских станций ("Мирный", "Восток", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен" и "Прогресс"), проводятся работы на сезонных станциях и базах.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУказатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Указатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
В рамках проводимых исследований в феврале 2012 года впервые в истории человечества в результате бурения антарктического ледникового щита была достигнута поверхность подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра. При вскрытии озера российскими исследователями был получен уникальный материал – керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера. Комплексные исследования этих образцов дали научные результаты мирового значения, которые внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового водоема. В январе 2014 года было осуществлено повторное вскрытие подледникового озера Восток и извлечен керн длиной 0,71 метра. Изучив подледниковое озеро Восток, ученые смогли составить картину изменений климата на Земле за последние 440 тысяч лет. Эти знания помогают лучше понимать и прогнозировать современные процессы изменения климата.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников