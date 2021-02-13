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При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек
При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек
При обрушении кровли ангара в Новой Москве погиб человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:54
2021-02-13T17:54
2021-02-13T18:10
россия
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. При обрушении кровли ангара в Новой Москве погиб человек, сообщает МЧС России.Инцидент произошел в поселении Роговское, в деревне Кресты. Из-за снега у металлического ангара просела крыша на площади 200 квадратных метров. Ранее из-под завалов спасли двух человек. Позднее МЧС сообщило, что там может находиться еще один."В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни", — заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597336711.html
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россия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия