https://ria.ru/20210213/angar-1597352222.html

При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек

При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек

При обрушении кровли ангара в Новой Москве погиб человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T17:54

2021-02-13T17:54

2021-02-13T18:10

россия

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. При обрушении кровли ангара в Новой Москве погиб человек, сообщает МЧС России.Инцидент произошел в поселении Роговское, в деревне Кресты. Из-за снега у металлического ангара просела крыша на площади 200 квадратных метров. Ранее из-под завалов спасли двух человек. Позднее МЧС сообщило, что там может находиться еще один."В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни", — заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597336711.html

россия

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия