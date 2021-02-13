https://ria.ru/20210213/angar-1597344200.html

Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега

Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега

Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега, там могло находиться три человека, сообщает МЧС. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:36

2021-02-13T16:36

2021-02-13T17:06

россия

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега, там могло находиться три человека, сообщает МЧС.Инцидент произошел в поселении Роговское, в деревне Кресты. В субботу в 15:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило соответствующее обращение."Произошло проседание кровли металлического ангара на площади 200 квадратных метров. По предварительной информации, в ангаре оставалось два человека", — говорится в сообщении.Одного из них уже извлекли, с ним работают медики скорой помощи. Принимаются все меры, чтобы вытащить второго человека. Сведений о пострадавших не поступало.Как позднее добавили в МЧС, под завалами может оставаться еще один человек, спасатели ведут поиски.

https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597336711.html

россия

новая москва

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия