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Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега
Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега
Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега, там могло находиться три человека, сообщает МЧС. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:36
2021-02-13T16:36
2021-02-13T17:06
россия
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Крыша ангара в Новой Москве просела из-за снега, там могло находиться три человека, сообщает МЧС.Инцидент произошел в поселении Роговское, в деревне Кресты. В субботу в 15:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило соответствующее обращение."Произошло проседание кровли металлического ангара на площади 200 квадратных метров. По предварительной информации, в ангаре оставалось два человека", — говорится в сообщении.Одного из них уже извлекли, с ним работают медики скорой помощи. Принимаются все меры, чтобы вытащить второго человека. Сведений о пострадавших не поступало.Как позднее добавили в МЧС, под завалами может оставаться еще один человек, спасатели ведут поиски.
https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597336711.html
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россия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия