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Московские аэропорты в условиях сильного снегопада работают штатно
Московские аэропорты в условиях сильного снегопада работают штатно
Аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно, сообщила журналистам представитель Росавиации. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:54
2021-02-13T12:54
александр синенков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно, сообщила журналистам представитель Росавиации."По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11.45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме", - сказала представитель Росавиации.Она отметила, что аэропортами применяются меры для своевременной расчистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Запасы реагентов для обработки покрытий имеются в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
https://ria.ru/20210213/aeroekspress-1597325092.html
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александр синенков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва

Московские аэропорты в условиях сильного снегопада работают штатно

12:54 13.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины чистят автомобильную дорогу на Москворецкой набережной в Москве
Снегоуборочные машины чистят автомобильную дорогу на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно, сообщила журналистам представитель Росавиации.
"По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11.45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме", - сказала представитель Росавиации.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 12:51
Аэроэкспрессы готовы к увеличенному пассажиропотоку из-за снегопада
Она отметила, что аэропортами применяются меры для своевременной расчистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Запасы реагентов для обработки покрытий имеются в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 12:27
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов
 
Александр СиненковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Москва
 
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