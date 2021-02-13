https://ria.ru/20210213/aeroporty-1597325361.html

Московские аэропорты в условиях сильного снегопада работают штатно

Московские аэропорты в условиях сильного снегопада работают штатно

Аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно, сообщила журналистам представитель Росавиации. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:54

2021-02-13T12:54

2021-02-13T12:54

александр синенков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно, сообщила журналистам представитель Росавиации."По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11.45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме", - сказала представитель Росавиации.Она отметила, что аэропортами применяются меры для своевременной расчистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Запасы реагентов для обработки покрытий имеются в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.

https://ria.ru/20210213/aeroekspress-1597325092.html

https://ria.ru/20210213/probki-1597322222.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва