https://ria.ru/20210213/aeroport-1597373584.html

В Домодедово рассказали о работе аэропорта в экстремальных метеоусловиях

В Домодедово рассказали о работе аэропорта в экстремальных метеоусловиях

Из-за сильного снегопада московскому аэропорту Домодедово требуется больше времени для обслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T21:18

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россия

домодедово (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Из-за сильного снегопада московскому аэропорту Домодедово требуется больше времени для обслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Аэропорт привлек дополнительные ресурсы, усилил рабочие смены, работает оперативный штаб.Как ранее РИА Новости заявила администрация Домодедово, из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов. Из-за этого возможна корректировка времени вылета лайнеров.По словам сотрудника одной их крупных авиакомпаний, чьи самолеты базируются в Домодедово, рейсы задерживаются из-за того, что службы аэропорта не справляются с загрузкой багажа и бортового питания.Проблемы с вылетом из Домодедово начались еще утром. Как передавал корреспондент РИА Новости, из-за задержки рейсов в залах ожидания скопилось множество людей. Со временем ситуация усугубилась, пассажиров, чей вылет перенесли из-за непогоды, становилось все больше. Часть из них провели в аэропорту уже более 12 часов.Все кафе и рестораны заполнены до отказа. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу. Около семи вечера на табло все строчки показывали задержку.Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности. Также зафиксировано максимальное суточное количество осадков. По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.Снегопад накрыл и Юг России. Из-за непогоды более десяти самолетов, следовавших в Сочи и Симферополь, ушли на запасные аэродромы.

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москва

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Количество задержанных рейсов в аэропорту "Домодедово" растет с каждым часом Вылеты подавляющего большинства самолетов из московского аэропорта "Домодедово" снова переносятся, на табло все строчки показывают задержку, при этом количество пассажиров в залах аэропорта увеличивается. Проблемы с вылетом начались еще утром, многие пассажиры ждут уже более 10-12 часов. Днём корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в Московском регионе. Администрация "Домодедово" позднее заявила РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров. 2021-02-13T21:18 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, домодедово (аэропорт), москва