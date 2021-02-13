https://ria.ru/20210213/aeroport-1597302835.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу утром на фоне сильного снегопада,... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:15

2021-02-13T08:15

2021-02-13T09:14

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в субботу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 08.00 мск субботы во "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" - 20 рейсов задержаны, два - отменены, в "Шереметьево" - шесть рейсов задержаны, один отменен.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.

https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html

москва

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2021

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москва, общество