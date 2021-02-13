Аэроэкспрессы готовы к увеличенному пассажиропотоку из-за снегопада
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают снег в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" готова к работе в условиях увеличенного пассажиропотока из-за сильного снегопада, и ее поезда, как и накануне, продолжают ходить между Москвой и столичными аэропортами по графику, сообщила компания.
"Аэроэкспрессы в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" продолжают курсировать в соответствии с расписанием. Поезда и экспресс-автобусы компании в пятницу, 12 февраля, без сбоев доставили в аэропорты и обратно 24 тысячи пассажиров. В субботу, 13 февраля, аэроэкспрессы продолжают курсировать в соответствии с графиком. Просторные вагоны позволяют с комфортом перевозить пассажиров в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении в субботу.
Компания отмечает, что в течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. На период ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов "Аэроэкспресс" усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега.
Климатические системы поддерживают в салонах вагонов комфортную температуру. В поездах регулярно проводится уборка для поддержания чистоты.
Компания рекомендует ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где также поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка. Кроме того, в терминалах и на борту "Аэроэкспресс" можно согреться горячими напитками.