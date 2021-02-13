https://ria.ru/20210213/aeroekspress-1597325092.html

Аэроэкспрессы готовы к увеличенному пассажиропотоку из-за снегопада

Аэроэкспрессы готовы к увеличенному пассажиропотоку из-за снегопада

Компания "Аэроэкспресс" готова к работе в условиях увеличенного пассажиропотока из-за сильного снегопада, и ее поезда, как и накануне, продолжают ходить между... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:51

2021-02-13T12:51

2021-02-13T12:51

аэроэкспресс

домодедово (аэропорт)

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" готова к работе в условиях увеличенного пассажиропотока из-за сильного снегопада, и ее поезда, как и накануне, продолжают ходить между Москвой и столичными аэропортами по графику, сообщила компания."Аэроэкспрессы в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" продолжают курсировать в соответствии с расписанием. Поезда и экспресс-автобусы компании в пятницу, 12 февраля, без сбоев доставили в аэропорты и обратно 24 тысячи пассажиров. В субботу, 13 февраля, аэроэкспрессы продолжают курсировать в соответствии с графиком. Просторные вагоны позволяют с комфортом перевозить пассажиров в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении в субботу.Компания отмечает, что в течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. На период ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов "Аэроэкспресс" усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега.Климатические системы поддерживают в салонах вагонов комфортную температуру. В поездах регулярно проводится уборка для поддержания чистоты.Компания рекомендует ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где также поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка. Кроме того, в терминалах и на борту "Аэроэкспресс" можно согреться горячими напитками.

https://ria.ru/20210213/moskva-1597321811.html

москва

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аэроэкспресс, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)