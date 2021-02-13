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https://ria.ru/20210213/advokaty-1597349758.html
СМИ сообщили о реакции Трампа на выступления своих адвокатов
СМИ сообщили о реакции Трампа на выступления своих адвокатов
Экс-президент США Дональд Трамп остался доволен пятничными выступлениями своих адвокатов в ходе слушаний по его импичменту в сенате, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:31
2021-02-13T17:33
импичмент дональда трампа
капитолий
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп остался доволен пятничными выступлениями своих адвокатов в ходе слушаний по его импичменту в сенате, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По его данным, экс-лидер США в пятницу неоднократно звонил адвокатам, представляющим его интересы, и "по громкой связи руководил своей собственной защитой". Источник портала отметил, что республиканец якобы был "в восторге" от выступлений своих адвокатов - в особенности Майкла ван дер Вина и Дэвида Шона. Отмечается, что Трамп вместе со своим экс-директором по социальным сетям Дэном Скавино и другими помощниками пристально следил за ходом слушаний из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.СМИ ранее сообщали, что Трамп остался недоволен работой своей защиты на заседании сената, где рассматривался вопрос конституционности процесса по импичменту. В частности, телеканал CNN передавал, что Трамп "почти кричал", когда его адвокат Брюс Кастор приводил "бессвязные аргументы".Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 из 100 голосов в сенате. Как ожидается, сенат может проголосовать по импичменту уже на выходных.
https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html
https://ria.ru/20210213/florida-1597305713.html
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импичмент дональда трампа, капитолий, дональд трамп, флорида, сша, в мире

СМИ сообщили о реакции Трампа на выступления своих адвокатов

17:31 13.02.2021 (обновлено: 17:33 13.02.2021)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп остался доволен пятничными выступлениями своих адвокатов в ходе слушаний по его импичменту в сенате, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По его данным, экс-лидер США в пятницу неоднократно звонил адвокатам, представляющим его интересы, и "по громкой связи руководил своей собственной защитой". Источник портала отметил, что республиканец якобы был "в восторге" от выступлений своих адвокатов - в особенности Майкла ван дер Вина и Дэвида Шона. Отмечается, что Трамп вместе со своим экс-директором по социальным сетям Дэном Скавино и другими помощниками пристально следил за ходом слушаний из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Сторонники Трампа участвуют в митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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СМИ ранее сообщали, что Трамп остался недоволен работой своей защиты на заседании сената, где рассматривался вопрос конституционности процесса по импичменту. В частности, телеканал CNN передавал, что Трамп "почти кричал", когда его адвокат Брюс Кастор приводил "бессвязные аргументы".
Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 из 100 голосов в сенате. Как ожидается, сенат может проголосовать по импичменту уже на выходных.
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Импичмент Дональда ТрампаКапитолийДональд ТрампФлоридаСШАВ мире
 
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