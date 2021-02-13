https://ria.ru/20210213/advokaty-1597349758.html

СМИ сообщили о реакции Трампа на выступления своих адвокатов

СМИ сообщили о реакции Трампа на выступления своих адвокатов

Экс-президент США Дональд Трамп остался доволен пятничными выступлениями своих адвокатов в ходе слушаний по его импичменту в сенате, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T17:31

2021-02-13T17:31

2021-02-13T17:33

импичмент дональда трампа

капитолий

дональд трамп

флорида

сша

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп остался доволен пятничными выступлениями своих адвокатов в ходе слушаний по его импичменту в сенате, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По его данным, экс-лидер США в пятницу неоднократно звонил адвокатам, представляющим его интересы, и "по громкой связи руководил своей собственной защитой". Источник портала отметил, что республиканец якобы был "в восторге" от выступлений своих адвокатов - в особенности Майкла ван дер Вина и Дэвида Шона. Отмечается, что Трамп вместе со своим экс-директором по социальным сетям Дэном Скавино и другими помощниками пристально следил за ходом слушаний из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.СМИ ранее сообщали, что Трамп остался недоволен работой своей защиты на заседании сената, где рассматривался вопрос конституционности процесса по импичменту. В частности, телеканал CNN передавал, что Трамп "почти кричал", когда его адвокат Брюс Кастор приводил "бессвязные аргументы".Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 из 100 голосов в сенате. Как ожидается, сенат может проголосовать по импичменту уже на выходных.

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

https://ria.ru/20210213/florida-1597305713.html

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

импичмент дональда трампа, капитолий, дональд трамп, флорида, сша, в мире