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Егору Дружинину присвоено звание заслуженного артиста России
Егору Дружинину присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру, режиссеру и хореографу Егору Дружинину, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:07
2021-02-12T13:07
культура
новости культуры
егор дружинин
московский драматический театр имени а. с. пушкина
малый театр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру, режиссеру и хореографу Егору Дружинину, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Арсентьеву Александру Сергеевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени А.С. Пушкина"; Базаровой Екатерине Михайловне - артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Малый театр России", город Москва, Дружинину Егору Владиславовичу - режиссеру-постановщику, город Москва", - говорится в документе.
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новости культуры, егор дружинин, московский драматический театр имени а. с. пушкина, малый театр

Егору Дружинину присвоено звание заслуженного артиста России

13:07 12.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХореограф Егор Дружинин перед прогоном спектакля "Яма"
Хореограф Егор Дружинин перед прогоном спектакля Яма - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру, режиссеру и хореографу Егору Дружинину, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Арсентьеву Александру Сергеевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени А.С. Пушкина"; Базаровой Екатерине Михайловне - артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Малый театр России", город Москва, Дружинину Егору Владиславовичу - режиссеру-постановщику, город Москва", - говорится в документе.
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КультураНовости культурыЕгор ДружининМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаМалый театр
 
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