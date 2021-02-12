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Егору Дружинину присвоено звание заслуженного артиста России
Егору Дружинину присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру, режиссеру и хореографу Егору Дружинину, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:07
2021-02-12T13:07
2021-02-12T13:07
культура
новости культуры
егор дружинин
московский драматический театр имени а. с. пушкина
малый театр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру, режиссеру и хореографу Егору Дружинину, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Арсентьеву Александру Сергеевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени А.С. Пушкина"; Базаровой Екатерине Михайловне - артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Малый театр России", город Москва, Дружинину Егору Владиславовичу - режиссеру-постановщику, город Москва", - говорится в документе.
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новости культуры, егор дружинин, московский драматический театр имени а. с. пушкина, малый театр
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру, режиссеру и хореографу Егору Дружинину, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Арсентьеву Александру Сергеевичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени А.С. Пушкина"; Базаровой Екатерине Михайловне - артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Малый театр России", город Москва, Дружинину Егору Владиславовичу - режиссеру-постановщику, город Москва", - говорится в документе.