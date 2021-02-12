Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210212/zoopark-1597143123.html
На территории московского зоопарка нашли археологические артефакты
На территории московского зоопарка нашли археологические артефакты
Более 150 археологических находок нашли на территории московского зоопарка во время строительных работ, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:37
2021-02-12T09:34
наука
археология
московский зоопарк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155116/94/1551169470_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_26f084113da6e5fb520b28be0b354f6f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 150 археологических находок нашли на территории московского зоопарка во время строительных работ, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что археологи отреставрировали найденные артефакты. Работа заняла не один месяц."Коллекция археологических находок, обнаруженных на территории московского зоопарка, готова к передаче в музейный фонд. В ней 152 артефакта", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.Среди находок - предметы быта конца XVII - середины XX века, например, самоварный ключ, глиняная курительная трубка, серебряная чайная ложка, керамические помадные баночки."Археологические наблюдения в Московском зоопарке продолжатся и в этом году, мы ждем новых артефактов", - подчеркнул Емельянов.
https://ria.ru/20201008/raskopki-1578841747.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155116/94/1551169470_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_6c3fba2014f4d5f2ebea042746744c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, московский зоопарк, москва

На территории московского зоопарка нашли археологические артефакты

08:37 12.02.2021 (обновлено: 09:34 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛисица в Московском зоопарке
Лисица в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 150 археологических находок нашли на территории московского зоопарка во время строительных работ, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что археологи отреставрировали найденные артефакты. Работа заняла не один месяц.
"Коллекция археологических находок, обнаруженных на территории московского зоопарка, готова к передаче в музейный фонд. В ней 152 артефакта", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАртефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
1 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАртефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
2 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАртефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
3 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
1 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
2 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
3 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Среди находок - предметы быта конца XVII - середины XX века, например, самоварный ключ, глиняная курительная трубка, серебряная чайная ложка, керамические помадные баночки.
"Археологические наблюдения в Московском зоопарке продолжатся и в этом году, мы ждем новых артефактов", - подчеркнул Емельянов.
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 15:59Культура
Музей "Куликово поле" пополнится экспонатами из археологических раскопок
 
НаукаАрхеологияМосковский зоопаркМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:43Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах
14:42Пробки в Москве достигли восьми баллов
14:41Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
14:41Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
14:40"Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19, заявил Гинцбург
14:40Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
14:37Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
14:36Опрос показал, кто больше всех недоволен политикой Евросоюза
14:35Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния