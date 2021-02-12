На территории московского зоопарка нашли археологические артефакты
08:37 12.02.2021 (обновлено: 09:34 12.02.2021)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 150 археологических находок нашли на территории московского зоопарка во время строительных работ, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что археологи отреставрировали найденные артефакты. Работа заняла не один месяц.
"Коллекция археологических находок, обнаруженных на территории московского зоопарка, готова к передаче в музейный фонд. В ней 152 артефакта", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАртефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
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Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАртефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
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Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАртефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
3 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
1 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
2 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
3 из 3
Артефакты конца XVII — середины XX века, обнаруженные на новой территории Московского зоопарка
Среди находок - предметы быта конца XVII - середины XX века, например, самоварный ключ, глиняная курительная трубка, серебряная чайная ложка, керамические помадные баночки.
"Археологические наблюдения в Московском зоопарке продолжатся и в этом году, мы ждем новых артефактов", - подчеркнул Емельянов.
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