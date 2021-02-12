https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597136226.html
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в пятницу у Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T03:31
2021-02-12T03:31
2021-02-12T03:31
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российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в пятницу у Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".Отмечается, что землетрясение произошло в 9.09 (00.09 мск) пятницы в 164 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров."Землетрясение не ощущалось", - сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС РФ.
https://ria.ru/20210206/zemletryasenie-1596342778.html
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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия