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https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597136226.html
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в пятницу у Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T03:31
2021-02-12T03:31
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в пятницу у Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".Отмечается, что землетрясение произошло в 9.09 (00.09 мск) пятницы в 164 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров."Землетрясение не ощущалось", - сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС РФ.
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россия
камчатский край
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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7

03:31 12.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром в пятницу у Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
Отмечается, что землетрясение произошло в 9.09 (00.09 мск) пятницы в 164 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров.
"Землетрясение не ощущалось", - сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС РФ.
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РоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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