https://ria.ru/20210212/zapovednik-1597095628.html

В фотоловушку на Камчатке попали ночные похождения волка и лисиц

В фотоловушку на Камчатке попали ночные похождения волка и лисиц

Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, сделанное фотоловушкой, на которое попали волк и лисы. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T02:08

2021-02-12T02:08

2021-02-12T02:08

туризм

туризм

заповедники

волки

новости - туризм

кроноцкий заповедник

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153237/52/1532375228_0:0:1049:590_1920x0_80_0_0_0e9edb84afaed8362628a3b7ca324b6d.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, сделанное фотоловушкой, на которое попали волк и лисы. "Автоматическая видеокамера, установленная в Кроноцко-Богачёвской тундре в центре заповедника, сначала запечатлела ночные похождения волка, который что-то ищет под снегом. Через пару дней в объектив попала молодая лисица", — рассказывает сотрудник заповедника.Хищницу испугал звук сработавшей фотоловушки, но любопытство пересилило страх, и она направилась к неизвестному предмету. Следующей перед камерой продефилировала более опытная лисица, которая уже воспринимает аппараты как часть пейзажа.

https://ria.ru/20201109/kamchatka-1583506188.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, заповедники, волки, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край