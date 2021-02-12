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В фотоловушку на Камчатке попали ночные похождения волка и лисиц
В фотоловушку на Камчатке попали ночные похождения волка и лисиц
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, сделанное фотоловушкой, на которое попали волк и лисы. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T02:08
2021-02-12T02:08
2021-02-12T02:08
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, сделанное фотоловушкой, на которое попали волк и лисы. "Автоматическая видеокамера, установленная в Кроноцко-Богачёвской тундре в центре заповедника, сначала запечатлела ночные похождения волка, который что-то ищет под снегом. Через пару дней в объектив попала молодая лисица", — рассказывает сотрудник заповедника.Хищницу испугал звук сработавшей фотоловушки, но любопытство пересилило страх, и она направилась к неизвестному предмету. Следующей перед камерой продефилировала более опытная лисица, которая уже воспринимает аппараты как часть пейзажа.
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