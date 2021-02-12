https://ria.ru/20210212/yandeks-1597179543.html

"Яндекс" обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

"Яндекс" обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

Служба безопасности "Яндекса" обнаружила внутреннюю утечку данных, из-за которой посторонние получили доступ к 4887 почтовым ящикам. Причиной этого стали... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:21

2021-02-12T12:21

2021-02-12T14:26

россия

яндекс

технологии

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Служба безопасности "Яндекса" обнаружила внутреннюю утечку данных, из-за которой посторонние получили доступ к 4887 почтовым ящикам. Причиной этого стали действия одного из сотрудников компании."Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса", — говорится в сообщении компании.Отмечается, что неавторизованный доступ к этим аккаунтам уже заблокировали. Их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль.Компания и правоохранительные органы проводят внутреннее расследование. "Яндекс" принес извинения пострадавшим пользователям и пообещал пересмотреть организацию работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность личных данных.

https://ria.ru/20210212/utechki-1597131097.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/smartfon-1597000558.html

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2021

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