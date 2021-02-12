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"Яндекс" обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков
"Яндекс" обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков
Служба безопасности "Яндекса" обнаружила внутреннюю утечку данных, из-за которой посторонние получили доступ к 4887 почтовым ящикам. Причиной этого стали... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:21
2021-02-12T14:26
россия
яндекс
технологии
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Служба безопасности "Яндекса" обнаружила внутреннюю утечку данных, из-за которой посторонние получили доступ к 4887 почтовым ящикам. Причиной этого стали действия одного из сотрудников компании."Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса", — говорится в сообщении компании.Отмечается, что неавторизованный доступ к этим аккаунтам уже заблокировали. Их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль.Компания и правоохранительные органы проводят внутреннее расследование. "Яндекс" принес извинения пострадавшим пользователям и пообещал пересмотреть организацию работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность личных данных.
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россия, яндекс, технологии

"Яндекс" обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

12:21 12.02.2021 (обновлено: 14:26 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Служба безопасности "Яндекса" обнаружила внутреннюю утечку данных, из-за которой посторонние получили доступ к 4887 почтовым ящикам. Причиной этого стали действия одного из сотрудников компании.
"Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса", — говорится в сообщении компании.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
02:12
Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона
Отмечается, что неавторизованный доступ к этим аккаунтам уже заблокировали. Их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль.
Компания и правоохранительные органы проводят внутреннее расследование. "Яндекс" принес извинения пострадавшим пользователям и пообещал пересмотреть организацию работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, чтобы снизить влияние человеческого фактора на безопасность личных данных.
Смартфон Xiaomi - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
02:00Сказано в эфире
Почему мошенники охотятся за "базовой информацией" с вашего смартфона
 
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