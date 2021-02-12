https://ria.ru/20210212/yakutiya-1597144351.html

В Якутии проверят данные о замминистра, заплатившей за должность в Москве

В Якутии проверят данные о замминистра, заплатившей за должность в Москве

Служебную проверку проведут в кабмине Якутии из-за информации про замминистра образования и науки республики, которая якобы заплатила за должность в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:50

2021-02-12T08:50

2021-02-12T09:58

россия

республика саха (якутия)

москва

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ЯКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Служебную проверку проведут в кабмине Якутии из-за информации про замминистра образования и науки республики, которая якобы заплатила за должность в правительстве Москвы, рассказал РИА Новости глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона Василий Амбросьев.В четверг на сайте МВД РФ по Якутии вышел релиз о новом виде дистанционного мошенничества. В пресс-службе ведомства рассказали о том, что жительница республики перечислила мошенникам крупную сумму денег за положительное решение руководства об ее назначении на должность.В пятницу пользователи соцсети и региональные СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель министра образования и науки Якутии перевела 600 тысяч рублей мошенникам за положительное решение о назначении ее на должность в правительстве Москвы. Якобы речь идет о действующем замминистра Марьяне Марковой."В средствах массовой информации и социальных сетях распространяется информация с указанием, что это заместитель министра образования и науки республики. По данной ситуации будет проведена служебная проверка", - сказал Амбросьев.

https://ria.ru/20200723/1574821079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/moshenniki-1596933371.html

россия

республика саха (якутия)

москва

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россия, республика саха (якутия), москва