https://ria.ru/20210212/vystavka-1597274812.html

Котики против вируса: новые картины Васи Ложкина о вакцине и надежде

Котики против вируса: новые картины Васи Ложкина о вакцине и надежде

Измерение температуры в общественных местах уже привычное дело, а уж на выставке "Изыди, вирус окаянный!" это и вовсе можно принять за арт-инсталляцию. Вирус не РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:48

2021-02-12T19:48

2021-02-12T20:53

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Владимир Лебедев. Измерение температуры в общественных местах уже привычное дело, а уж на выставке "Изыди, вирус окаянный!" это и вовсе можно принять за арт-инсталляцию. Вирус не только "изыди", но и "не войди".Тепловизор у тяжелых дверей музея будто бы застыл на отметке около 36 градусов, и каждый новый посетитель никак не мог сдвинуть его показатели выше. Казалось, что все гости уже пришли обессиленными. Но нет, дело было в крепких столичных морозах."Все в порядке, просто вы с мороза, проходите на выставку", – успокаивала гостей работница Государственного музея современной истории.Экспозиция встречает картиной "Держись от меня подальше". Такому призыву от брутального мужчины на полотне как-то сразу хочется следовать. Собравшиеся волей-неволей доставали воображаемую рулетку и отмеряли на ней полтора метра.Художник Алексей Куделин, больше известный как Вася Ложкин, общался с журналистами на открытии своей выставки, тоже сохраняя социальную дистанцию. Он сообщил, что на экспозиции представлено более 100 картин, однако более точную цифру назвать затруднился. Но за него было кому подсчитать: дотошные организаторы сообщили, что всего можно увидеть 110 картин. На этом математические прения были окончены.На полотнах все сплошь знакомые персонажи – тому, кто хоть раз заходил в интернет. Вселенная Васи Ложкина во всей красе: медведи, масоны, бабки, буратины и, конечно, котики.Оказалось, что название выставки было придумано в последний момент, да и вообще пройти она должна была под Новый год. Но из-за ограничений сроки немного сдвинулись, поэтому у автора с вирусом особые счеты.Как очередной удар по зловредному COVID-19 – ключевая картина "Спутник V", посвященная отечественной вакцине. Художник признался, что сам пока не прививался, но вирусом переболел несколько месяцев назад."Я антипрививочник, а еще земля плоская. Шучу. Я доверяю нашим химикам, наверняка и вакцины они могут сделать очень даже неплохие. В этом плане я патриот. Может, мне не нравятся отечественные автомобили, но насчет вакцины я думаю: почему бы и нет", – сказал художник.Вообще самоирония – не только свойство картин Ложкина, но и спутник (не тот, что V) по жизни. Так, создание картин он описывает максимально непафосно, будто бы речь идет о том, как он почистил картошку на ужин."Сначала я картины рисую, потом их складываю в машину, и еду в Москву, и отвожу в галерею. Вот так, собственно, и создаются все мои выставки", – отметил Вася Ложкин.На порывы вдохновения Ложкин тоже особенно не рассчитывает. Его больше напитывает творческой энергией информационный шум вокруг."Меня мало что вдохновляет по большому счету. Скорее, меня вдохновляют книги, фразы и вообще что-то случайно услышанное", – рассказывает художник.Несмотря на десятки тысяч подписчиков в соцсетях и разошедшиеся на цитаты и мемы произведения, художник не причисляет себя к знаменитостям. Если спросить его о внимании публики, он скажет: его посещает мысль, что вообще, возможно, он самозванец.Хотите обидеть художника – спросите, о чем его картина. Это правило действовало сегодня и в Государственном музее современной истории."Ну ей-богу, там все понятно, к тому же и подписи есть. Зритель, я думаю, все и так видит. Если бы я свои картины по радио рассказывал, это другое дело, а так тут все наглядно", – сокрушался автор. Коты, коты, кругом коты – так можно было бы кратко охарактеризовать выставку. Художник откровенно заявляет, что порой, рисуя животных, идет на поводу у публики. Зрители от этих героев в восторге. А вот сам автор (хотя и является владельцем кота) среди своих удачных и любимых называет совсем другие полотна. Например, Ложкин рекомендовал присмотреться к картине "Балет "Дровосеки". Но пока поклонников у картины не сказать чтобы много. Куда уж танцующим дровосекам до котиков.Предсказать, какие из новых картин станут хитами интернета, Ложкин не берется. В этом плане он плохой оракул. Каждый раз художник с удивлением подмечает, что его мнение об успешности картин почти никогда не совпадает с оценкой поклонников."Некоторые картины, бывает, я нарисовал и думаю: "Ну вот это круто" – а они никому не нравятся. Или, наоборот, нарисуешь что-нибудь и совсем не делаешь ставку на эту картину, а людям нравится", – признается Ложкин.Отойдя от ироничного тона повествования, художник называет среди своих главных задач желание делать что-то позитивное и вызывать положительные эмоции. Неудивительно, что одно из центральных мест на выставке занимает картина "Все будет хорошо!". Кажется, такой слоган был бы идеальным для 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200417/1570172296.html

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