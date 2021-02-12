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Котики против вируса: новые картины Васи Ложкина о вакцине и надежде
Котики против вируса: новые картины Васи Ложкина о вакцине и надежде
Измерение температуры в общественных местах уже привычное дело, а уж на выставке "Изыди, вирус окаянный!" это и вовсе можно принять за арт-инсталляцию. Вирус не РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T19:48
2021-02-12T20:53
россия
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Владимир Лебедев. Измерение температуры в общественных местах уже привычное дело, а уж на выставке "Изыди, вирус окаянный!" это и вовсе можно принять за арт-инсталляцию. Вирус не только "изыди", но и "не войди".Тепловизор у тяжелых дверей музея будто бы застыл на отметке около 36 градусов, и каждый новый посетитель никак не мог сдвинуть его показатели выше. Казалось, что все гости уже пришли обессиленными. Но нет, дело было в крепких столичных морозах."Все в порядке, просто вы с мороза, проходите на выставку", – успокаивала гостей работница Государственного музея современной истории.Экспозиция встречает картиной "Держись от меня подальше". Такому призыву от брутального мужчины на полотне как-то сразу хочется следовать. Собравшиеся волей-неволей доставали воображаемую рулетку и отмеряли на ней полтора метра.Художник Алексей Куделин, больше известный как Вася Ложкин, общался с журналистами на открытии своей выставки, тоже сохраняя социальную дистанцию. Он сообщил, что на экспозиции представлено более 100 картин, однако более точную цифру назвать затруднился. Но за него было кому подсчитать: дотошные организаторы сообщили, что всего можно увидеть 110 картин. На этом математические прения были окончены.На полотнах все сплошь знакомые персонажи – тому, кто хоть раз заходил в интернет. Вселенная Васи Ложкина во всей красе: медведи, масоны, бабки, буратины и, конечно, котики.Оказалось, что название выставки было придумано в последний момент, да и вообще пройти она должна была под Новый год. Но из-за ограничений сроки немного сдвинулись, поэтому у автора с вирусом особые счеты.Как очередной удар по зловредному COVID-19 – ключевая картина "Спутник V", посвященная отечественной вакцине. Художник признался, что сам пока не прививался, но вирусом переболел несколько месяцев назад."Я антипрививочник, а еще земля плоская. Шучу. Я доверяю нашим химикам, наверняка и вакцины они могут сделать очень даже неплохие. В этом плане я патриот. Может, мне не нравятся отечественные автомобили, но насчет вакцины я думаю: почему бы и нет", – сказал художник.Вообще самоирония – не только свойство картин Ложкина, но и спутник (не тот, что V) по жизни. Так, создание картин он описывает максимально непафосно, будто бы речь идет о том, как он почистил картошку на ужин."Сначала я картины рисую, потом их складываю в машину, и еду в Москву, и отвожу в галерею. Вот так, собственно, и создаются все мои выставки", – отметил Вася Ложкин.На порывы вдохновения Ложкин тоже особенно не рассчитывает. Его больше напитывает творческой энергией информационный шум вокруг."Меня мало что вдохновляет по большому счету. Скорее, меня вдохновляют книги, фразы и вообще что-то случайно услышанное", – рассказывает художник.Несмотря на десятки тысяч подписчиков в соцсетях и разошедшиеся на цитаты и мемы произведения, художник не причисляет себя к знаменитостям. Если спросить его о внимании публики, он скажет: его посещает мысль, что вообще, возможно, он самозванец.Хотите обидеть художника – спросите, о чем его картина. Это правило действовало сегодня и в Государственном музее современной истории."Ну ей-богу, там все понятно, к тому же и подписи есть. Зритель, я думаю, все и так видит. Если бы я свои картины по радио рассказывал, это другое дело, а так тут все наглядно", – сокрушался автор. Коты, коты, кругом коты – так можно было бы кратко охарактеризовать выставку. Художник откровенно заявляет, что порой, рисуя животных, идет на поводу у публики. Зрители от этих героев в восторге. А вот сам автор (хотя и является владельцем кота) среди своих удачных и любимых называет совсем другие полотна. Например, Ложкин рекомендовал присмотреться к картине "Балет "Дровосеки". Но пока поклонников у картины не сказать чтобы много. Куда уж танцующим дровосекам до котиков.Предсказать, какие из новых картин станут хитами интернета, Ложкин не берется. В этом плане он плохой оракул. Каждый раз художник с удивлением подмечает, что его мнение об успешности картин почти никогда не совпадает с оценкой поклонников."Некоторые картины, бывает, я нарисовал и думаю: "Ну вот это круто" – а они никому не нравятся. Или, наоборот, нарисуешь что-нибудь и совсем не делаешь ставку на эту картину, а людям нравится", – признается Ложкин.Отойдя от ироничного тона повествования, художник называет среди своих главных задач желание делать что-то позитивное и вызывать положительные эмоции. Неудивительно, что одно из центральных мест на выставке занимает картина "Все будет хорошо!". Кажется, такой слоган был бы идеальным для 2021 года.
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россия, москва, общество

Котики против вируса: новые картины Васи Ложкина о вакцине и надежде

19:48 12.02.2021 (обновлено: 20:53 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории Росси
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории Росси - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Владимир Лебедев. Измерение температуры в общественных местах уже привычное дело, а уж на выставке "Изыди, вирус окаянный!" это и вовсе можно принять за арт-инсталляцию. Вирус не только "изыди", но и "не войди".
Тепловизор у тяжелых дверей музея будто бы застыл на отметке около 36 градусов, и каждый новый посетитель никак не мог сдвинуть его показатели выше. Казалось, что все гости уже пришли обессиленными. Но нет, дело было в крепких столичных морозах.
"Все в порядке, просто вы с мороза, проходите на выставку", – успокаивала гостей работница Государственного музея современной истории.
Экспозиция встречает картиной "Держись от меня подальше". Такому призыву от брутального мужчины на полотне как-то сразу хочется следовать. Собравшиеся волей-неволей доставали воображаемую рулетку и отмеряли на ней полтора метра.
© РИА Новости / Алексей КуденкоРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Художник Алексей Куделин, больше известный как Вася Ложкин, общался с журналистами на открытии своей выставки, тоже сохраняя социальную дистанцию. Он сообщил, что на экспозиции представлено более 100 картин, однако более точную цифру назвать затруднился. Но за него было кому подсчитать: дотошные организаторы сообщили, что всего можно увидеть 110 картин. На этом математические прения были окончены.
На полотнах все сплошь знакомые персонажи – тому, кто хоть раз заходил в интернет. Вселенная Васи Ложкина во всей красе: медведи, масоны, бабки, буратины и, конечно, котики.
Оказалось, что название выставки было придумано в последний момент, да и вообще пройти она должна была под Новый год. Но из-за ограничений сроки немного сдвинулись, поэтому у автора с вирусом особые счеты.
Вася Ложкин - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
17 апреля 2020, 11:05
Нехватка позитива. Картина Васи Ложкина облетела города Золотого кольца
Как очередной удар по зловредному COVID-19 – ключевая картина "Спутник V", посвященная отечественной вакцине. Художник признался, что сам пока не прививался, но вирусом переболел несколько месяцев назад.
"Я антипрививочник, а еще земля плоская. Шучу. Я доверяю нашим химикам, наверняка и вакцины они могут сделать очень даже неплохие. В этом плане я патриот. Может, мне не нравятся отечественные автомобили, но насчет вакцины я думаю: почему бы и нет", – сказал художник.
Вообще самоирония – не только свойство картин Ложкина, но и спутник (не тот, что V) по жизни. Так, создание картин он описывает максимально непафосно, будто бы речь идет о том, как он почистил картошку на ужин.
© РИА Новости / Алексей КуденкоХудожник, дизайнер и музыкант Алексей Куделин представляет свои работы на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Художник, дизайнер и музыкант Алексей Куделин представляет свои работы на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Художник, дизайнер и музыкант Алексей Куделин представляет свои работы на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
"Сначала я картины рисую, потом их складываю в машину, и еду в Москву, и отвожу в галерею. Вот так, собственно, и создаются все мои выставки", – отметил Вася Ложкин.
На порывы вдохновения Ложкин тоже особенно не рассчитывает. Его больше напитывает творческой энергией информационный шум вокруг.
"Меня мало что вдохновляет по большому счету. Скорее, меня вдохновляют книги, фразы и вообще что-то случайно услышанное", – рассказывает художник.
Несмотря на десятки тысяч подписчиков в соцсетях и разошедшиеся на цитаты и мемы произведения, художник не причисляет себя к знаменитостям. Если спросить его о внимании публики, он скажет: его посещает мысль, что вообще, возможно, он самозванец.

"Каждый раз, когда на меня нацелены фото- и видеокамеры и я вижу журналистов, я себя чувствую неловко и ощущаю себя как будто самозванцем. То есть будто бы я выдаю себя за кого-то другого. По идее, снимать должны каких-то известных людей, политиков или спортсменов", – сказал Вася Ложкин.

Хотите обидеть художника – спросите, о чем его картина. Это правило действовало сегодня и в Государственном музее современной истории.
"Ну ей-богу, там все понятно, к тому же и подписи есть. Зритель, я думаю, все и так видит. Если бы я свои картины по радио рассказывал, это другое дело, а так тут все наглядно", – сокрушался автор.
© РИА Новости / Алексей КуденкоХудожник, дизайнер и музыкант Алексей Куделин представляет свои работы на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Художник, дизайнер и музыкант Алексей Куделин представляет свои работы на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Художник, дизайнер и музыкант Алексей Куделин представляет свои работы на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Коты, коты, кругом коты – так можно было бы кратко охарактеризовать выставку. Художник откровенно заявляет, что порой, рисуя животных, идет на поводу у публики. Зрители от этих героев в восторге. А вот сам автор (хотя и является владельцем кота) среди своих удачных и любимых называет совсем другие полотна. Например, Ложкин рекомендовал присмотреться к картине "Балет "Дровосеки". Но пока поклонников у картины не сказать чтобы много. Куда уж танцующим дровосекам до котиков.
"Эта картина, она не нравится совершенно никому. Никто не хочет на такое смотреть. Но мне она нравится. Она называется "Балет "Дровосеки", от создателей "Балета "Велосипедисты". Про велосипедистов я еще не нарисовал, но я боюсь, что за велосипедистов меня могут в тюрьму посадить", – рассказал художник.
Предсказать, какие из новых картин станут хитами интернета, Ложкин не берется. В этом плане он плохой оракул. Каждый раз художник с удивлением подмечает, что его мнение об успешности картин почти никогда не совпадает с оценкой поклонников.
"Некоторые картины, бывает, я нарисовал и думаю: "Ну вот это круто" – а они никому не нравятся. Или, наоборот, нарисуешь что-нибудь и совсем не делаешь ставку на эту картину, а людям нравится", – признается Ложкин.
© РИА Новости / Алексей КуденкоРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Отойдя от ироничного тона повествования, художник называет среди своих главных задач желание делать что-то позитивное и вызывать положительные эмоции. Неудивительно, что одно из центральных мест на выставке занимает картина "Все будет хорошо!". Кажется, такой слоган был бы идеальным для 2021 года.
© Александра АгранатРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России
1 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
© Александра АгранатРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России
2 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
© Александра АгранатРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России
3 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
© Александра АгранатРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России
4 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
© РИА Новости / Алексей КуденкоПосетитель на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Посетитель на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России
5 из 7
Посетитель на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей КуденкоПосетители на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Посетители на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России
6 из 7
Посетители на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© РИА Новости / Алексей Куденко
© Александра АгранатРаботы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке Изыди, вирус окаянный в Музее современной истории России
7 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
1 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
2 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
3 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
4 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
5 из 7
Посетитель на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© РИА Новости / Алексей Куденко
6 из 7
Посетители на выставке работ художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин) "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© РИА Новости / Алексей Куденко
7 из 7
Работы художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина (Алексей Куделин), представленные на выставке "Изыди, вирус окаянный" в Музее современной истории России
© Александра Агранат
 
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