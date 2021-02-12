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Мишустин заявил о высокой нагрузке на врачей из-за коронавируса

Мишустин заявил о высокой нагрузке на врачей из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, но нагрузка на врачей и медучреждения по-прежнему остается высокой, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:38

2021-02-12T12:38

2021-02-12T12:54

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, но нагрузка на врачей и медучреждения по-прежнему остается высокой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он уточнил, что эти средства выделены на первый квартал текущего года."Кроме того, высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники. Из-за коронавируса их расходы выросли. Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций для того, чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - добавил Мишустин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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