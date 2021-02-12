Мишустин заявил о высокой нагрузке на врачей из-за коронавируса
12:38 12.02.2021 (обновлено: 12:54 12.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, но нагрузка на врачей и медучреждения по-прежнему остается высокой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, однако врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях. Правительство продолжает их поддерживать - направим более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Он уточнил, что эти средства выделены на первый квартал текущего года.
"Кроме того, высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники. Из-за коронавируса их расходы выросли. Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций для того, чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - добавил Мишустин.