https://ria.ru/20210212/vodka-1597194367.html

Делегатам Всебелорусского собрания предложили по сто грамм водки

Делегатам Всебелорусского собрания предложили по сто грамм водки

Делегатам Всебелорусского народного собрания во второй день форума накрыли столы и предлагают по 100 грамм водки. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:11

2021-02-12T13:11

2021-02-12T13:14

всебелорусское народное собрание

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Делегатам Всебелорусского народного собрания во второй день форума накрыли столы и предлагают по 100 грамм водки.Как передает корреспондент РИА Новости, в фойе на нижнем этаже Дворца республики десятки столов накрыты белыми скатертями, на них - посуда и приборы, нарезки колбасы и сыра под пленкой, овощи. Накануне, в первый день форума, во время перерыва делегатов угощали вареной гречневой кашей с курицей на шпажке, в связи с небольшой продолжительностью обеденной паузы участники потратили на трапезу чуть больше четверти часа. Алкоголя на столах не наблюдалось.Заключительный день форума предлагается отметить красным и белым вином и водкой Finsky. На столах, рассчитанных на десятерых, стоят две пол-литровых бутылки крепкого напитка. Кормить будут супом, о чем свидетельствуют глубокие тарелки и половники.

https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596993988.html

белоруссия

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всебелорусское народное собрание, белоруссия, в мире