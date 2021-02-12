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Делегатам Всебелорусского собрания предложили по сто грамм водки
Делегатам Всебелорусского собрания предложили по сто грамм водки
Делегатам Всебелорусского народного собрания во второй день форума накрыли столы и предлагают по 100 грамм водки. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:11
2021-02-12T13:11
2021-02-12T13:14
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Делегатам Всебелорусского народного собрания во второй день форума накрыли столы и предлагают по 100 грамм водки.Как передает корреспондент РИА Новости, в фойе на нижнем этаже Дворца республики десятки столов накрыты белыми скатертями, на них - посуда и приборы, нарезки колбасы и сыра под пленкой, овощи. Накануне, в первый день форума, во время перерыва делегатов угощали вареной гречневой кашей с курицей на шпажке, в связи с небольшой продолжительностью обеденной паузы участники потратили на трапезу чуть больше четверти часа. Алкоголя на столах не наблюдалось.Заключительный день форума предлагается отметить красным и белым вином и водкой Finsky. На столах, рассчитанных на десятерых, стоят две пол-литровых бутылки крепкого напитка. Кормить будут супом, о чем свидетельствуют глубокие тарелки и половники.
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всебелорусское народное собрание, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 фев - РИА Новости.
Делегатам Всебелорусского народного собрания
во второй день форума накрыли столы и предлагают по 100 грамм водки.
Как передает корреспондент РИА Новости, в фойе на нижнем этаже Дворца республики десятки столов накрыты белыми скатертями, на них - посуда и приборы, нарезки колбасы и сыра под пленкой, овощи. Накануне, в первый день форума, во время перерыва делегатов угощали вареной гречневой кашей с курицей на шпажке, в связи с небольшой продолжительностью обеденной паузы участники потратили на трапезу чуть больше четверти часа. Алкоголя на столах не наблюдалось.
Заключительный день форума предлагается отметить красным и белым вином и водкой Finsky. На столах, рассчитанных на десятерых, стоят две пол-литровых бутылки крепкого напитка. Кормить будут супом, о чем свидетельствуют глубокие тарелки и половники.