https://ria.ru/20210212/vaktsiny-1597212442.html

В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса

В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что центр создал технологию для быстрой разработки вакцин, которые будут создавать иммунитет для разных... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:19

2021-02-12T14:19

2021-02-12T14:23

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что центр создал технологию для быстрой разработки вакцин, которые будут создавать иммунитет для разных вариантов COVID-19."В нашем институте... разработана технология, которая позволяет очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, в состав которых будут входить антигены не от одного варианта коронавируса... а от двух, трех, четырех, пяти различных антигенных вариантов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, разработка находится в "продвинутой" стадии, в понедельник о ней доложат главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

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2021

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