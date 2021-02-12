Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/utechki-1597131097.html
Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона
Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона
Многие приложения запрашивают доступ к "базовой информации" со смартфона. Что будет, если эти данные попадут к мошенникам, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T02:12
2021-02-12T02:12
владимир ульянов
zecurion
россия
мошенничество
смартфоны
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_cee22f2211c6de6f60cb265b5638fcdd.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Многие приложения запрашивают доступ к "базовой информации" со смартфона. Что будет, если эти данные попадут к мошенникам, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.При первом запуске новые приложения почти всегда просят предоставить доступ к тем или иным данным в памяти смартфона. При этом люди, как правило, даже не смотрят, какие разрешения у них запрашивают, и на все дают свое согласие, отметил Ульянов.К сожалению, эти данные могут распространяться дальше и попадать в руки третьим лицам, в том числе и мошенникам. Принято считать, что злоумышленникам нужны только банковские данные, но так называемая базовая информация вроде телефонов и имен ваших знакомых тоже входит в круг их интересов – это способ втереться в доверие, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion."Сейчас технические средства хорошо развиты и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации. В такой ситуации человек легче попадется на удочку мошенника", – предостерег Ульянов.Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно предоставлять доступ к контактам на своем гаджете только проверенным и официальным приложениям, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210211/telefon-1597070941.html
https://ria.ru/20210210/smartfony-1596800097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_3db641d90efaf5d93f8a90ba1fa91d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ульянов, zecurion, россия, мошенничество, смартфоны, технологии, общество

Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона

02:12 12.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Многие приложения запрашивают доступ к "базовой информации" со смартфона. Что будет, если эти данные попадут к мошенникам, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
При первом запуске новые приложения почти всегда просят предоставить доступ к тем или иным данным в памяти смартфона. При этом люди, как правило, даже не смотрят, какие разрешения у них запрашивают, и на все дают свое согласие, отметил Ульянов.
"Разработчики тоже об этом знают, поэтому запрашивают максимум разрешений для своих приложений. Это делается, чтобы лучше узнавать потребителя и продавать ему больше продуктов и услуг. Но мы понимаем, что данные, к которым мы разрешили доступ приложениям, могут утекать", – сказал эксперт.
К сожалению, эти данные могут распространяться дальше и попадать в руки третьим лицам, в том числе и мошенникам. Принято считать, что злоумышленникам нужны только банковские данные, но так называемая базовая информация вроде телефонов и имен ваших знакомых тоже входит в круг их интересов – это способ втереться в доверие, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 16:52
Названы приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона
"Сейчас технические средства хорошо развиты и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации. В такой ситуации человек легче попадется на удочку мошенника", – предостерег Ульянов.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно предоставлять доступ к контактам на своем гаджете только проверенным и официальным приложениям, заключил эксперт.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:27
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
 
Владимир УльяновZecurionРоссияМошенничествоСмартфоныТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:43Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах
14:42Пробки в Москве достигли восьми баллов
14:41Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
14:41Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
14:40"Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19, заявил Гинцбург
14:40Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
14:37Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
14:36Опрос показал, кто больше всех недоволен политикой Евросоюза
14:35Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния