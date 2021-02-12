https://ria.ru/20210212/utechki-1597131097.html

Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона

Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона

Многие приложения запрашивают доступ к "базовой информации" со смартфона. Что будет, если эти данные попадут к мошенникам, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T02:12

2021-02-12T02:12

2021-02-12T02:12

владимир ульянов

zecurion

россия

мошенничество

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Многие приложения запрашивают доступ к "базовой информации" со смартфона. Что будет, если эти данные попадут к мошенникам, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.При первом запуске новые приложения почти всегда просят предоставить доступ к тем или иным данным в памяти смартфона. При этом люди, как правило, даже не смотрят, какие разрешения у них запрашивают, и на все дают свое согласие, отметил Ульянов.К сожалению, эти данные могут распространяться дальше и попадать в руки третьим лицам, в том числе и мошенникам. Принято считать, что злоумышленникам нужны только банковские данные, но так называемая базовая информация вроде телефонов и имен ваших знакомых тоже входит в круг их интересов – это способ втереться в доверие, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion."Сейчас технические средства хорошо развиты и можно подменять номер звонящего. Когда у человека определяется, что звонит его знакомый, или он получает сообщение от знакомого, то резко повышается уровень доверия к этой коммуникации. В такой ситуации человек легче попадется на удочку мошенника", – предостерег Ульянов.Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно предоставлять доступ к контактам на своем гаджете только проверенным и официальным приложениям, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210211/telefon-1597070941.html

https://ria.ru/20210210/smartfony-1596800097.html

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владимир ульянов, zecurion, россия, мошенничество, смартфоны, технологии, общество