https://ria.ru/20210212/ukraina-1597289849.html

Россия расширила список попавших под действие санкций украинских компаний

Россия расширила список попавших под действие санкций украинских компаний

Правительство России расширило список украинских компаний, против которых действуют ответные санкции. Соответствующее постановление опубликовано на портале... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T22:12

2021-02-12T22:12

2021-02-13T00:24

экономика

россия

правительство рф

украина

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство России расширило список украинских компаний, против которых действуют ответные санкции. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Под ограничения попали еще девять компаний: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и ее дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", а также компания Kirgan Holding S.A.В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц с Украины. Позже список не раз расширялся, ограничения предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Такое решение стало ответом на недружественные шаги со стороны Киева, который ввел антироссийские рестрикции после вхождения Крыма в состав России и не раз дополнял санкционный список.

https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595080854.html

россия

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экономика, россия, правительство рф, украина