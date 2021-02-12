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Россия расширила список попавших под действие санкций украинских компаний
Россия расширила список попавших под действие санкций украинских компаний
Правительство России расширило список украинских компаний, против которых действуют ответные санкции. Соответствующее постановление опубликовано на портале... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-12T22:12
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экономика
россия
правительство рф
украина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство России расширило список украинских компаний, против которых действуют ответные санкции. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Под ограничения попали еще девять компаний: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и ее дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", а также компания Kirgan Holding S.A.В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц с Украины. Позже список не раз расширялся, ограничения предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Такое решение стало ответом на недружественные шаги со стороны Киева, который ввел антироссийские рестрикции после вхождения Крыма в состав России и не раз дополнял санкционный список.
https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595080854.html
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экономика, россия, правительство рф, украина

Россия расширила список попавших под действие санкций украинских компаний

22:12 12.02.2021 (обновлено: 00:24 13.02.2021)
 
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство России расширило список украинских компаний, против которых действуют ответные санкции. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Под ограничения попали еще девять компаний: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и ее дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", а также компания Kirgan Holding S.A.
В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трех сотен физических и 68 юридических лиц с Украины. Позже список не раз расширялся, ограничения предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.
Такое решение стало ответом на недружественные шаги со стороны Киева, который ввел антироссийские рестрикции после вхождения Крыма в состав России и не раз дополнял санкционный список.
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