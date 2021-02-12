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В Новой Москве мать бросила троих детей голыми ночью в лесу
В Новой Москве мать бросила троих детей голыми ночью в лесу
В Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:22
2021-02-12T13:19
россия
юлия иванова
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Она отметила, что следователи возбудили дело по статье УК России "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии"."По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной на территории Новой Москвы, имея умысел на убийство малолетних, раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице", — сказала Иванова.В полицию позвонил очевидец. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."В настоящее время следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего", — добавила Иванова.Один из трех детей, которых мать раздела и бросила голыми в лесу в Москве на морозе, сейчас находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Трое пострадавших детей госпитализированы в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Сейчас правоохранители выясняют, в каких условиях и где жили дети", — сказал собеседник агентства.
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россия, юлия иванова, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Новой Москве мать бросила троих детей голыми ночью в лесу

12:22 12.02.2021 (обновлено: 13:19 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Она отметила, что следователи возбудили дело по статье УК России "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии".
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"По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной на территории Новой Москвы, имея умысел на убийство малолетних, раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице", — сказала Иванова.
В полицию позвонил очевидец. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
"В настоящее время следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего", — добавила Иванова.
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Один из трех детей, которых мать раздела и бросила голыми в лесу в Москве на морозе, сейчас находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Трое пострадавших детей госпитализированы в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Сейчас правоохранители выясняют, в каких условиях и где жили дети", — сказал собеседник агентства.
 
РоссияЮлия ИвановаНовая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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