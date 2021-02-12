https://ria.ru/20210212/ubiystvo-1597179962.html

В Новой Москве мать бросила троих детей голыми ночью в лесу

В Новой Москве мать бросила троих детей голыми ночью в лесу

В Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:22

2021-02-12T12:22

2021-02-12T13:19

россия

юлия иванова

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Она отметила, что следователи возбудили дело по статье УК России "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии"."По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы, расположенной на территории Новой Москвы, имея умысел на убийство малолетних, раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице", — сказала Иванова.В полицию позвонил очевидец. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."В настоящее время следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего", — добавила Иванова.Один из трех детей, которых мать раздела и бросила голыми в лесу в Москве на морозе, сейчас находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Трое пострадавших детей госпитализированы в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Сейчас правоохранители выясняют, в каких условиях и где жили дети", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html

https://ria.ru/20200214/1564799101.html

россия

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия