https://ria.ru/20210212/turtsiya-1597260187.html

В России отреагировали на карту с "турецкими" Крымом и Кубанью

В России отреагировали на карту с "турецкими" Крымом и Кубанью

Российские политики и эксперты высказались о продемонстрированной турецким телеканалом карте с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T18:10

2021-02-12T18:10

2021-02-13T00:12

россия

северная африка

андрей красов

stratfor

ближний восток

госдума рф

турция

республика крым

краснодарский край

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские политики и эксперты высказались о продемонстрированной турецким телеканалом карте с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России. Ранее в эфире телеканала TGRT показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Предполагается, что к 2050 году в нее войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал Россию серьезнее относиться к подобным прогнозам, отметив также самоуверенность турецких властей."Турция после успешной операции в Нагорном Карабахе абсолютно уверовала в свои силы и поэтому она официально обозначает, куда она будет дальше идти", — заявил он РИА Новости. Шерин считает, что корректная и осторожная позиция России в двусторонних отношениях была неверно воспринята, и Москве следовало проявлять более жесткую позицию в вопросе сбитого российского самолета, сирийского урегулирования, нагорно-карабахского конфликта. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что у турецкого руководства есть мысли о воссоздании Османской империи, при этом он усомнился, что Анкара захочет присоединить к себе российские территории силовым методом. "Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток", — сказал депутат в комментарии радиостанции "Говорит Москва". Также Красов призвал турецких чиновников внимательнее изучать историю России. "Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют", — заключил парламентарий. В свою очередь, депутат Госдумы Павел Шперов, заявил в эфире "Дума ТВ", что Турция никогда не скрывала амбиций в отношении Крыма, а в политических кругах страны всерьез обсуждают вопрос присоединения полуострова. "Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у нее была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьез обсуждаться", — заявил депутат. Шперов призвал быть готовым ко всему и добавил, что Анкара всегда обращает внимание на заявления российских политиков. Он выразил мнение, что на продемонстрированную турецким гостелеканалом карту необходима реакция МИД. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что показанная турецким каналом карта с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России недостойна комментария. Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что в Анкаре пытаются спроецировать имперское прошлое страны на нынешнюю Турцию. "И когда они глядят на Крым, Европу и Ближний Восток, вспоминают, что когда-то это было единое государство", — пояснил он.Эксперт уверен, что демонстрация карты является частью пропаганды, а значительного влияния у Турции на Россию нет и в будущем не предвидится. "Я даже не знаю, на кого рассчитана эта пропаганда. Населению Турции это безразлично. Если на внешнюю аудиторию, то непонятно, кто это смотрит", — добавил Малашенко. Он объяснил, что в турецкой внешней политике есть направление пантюркизма, суть которого в том, чтобы сделать Турцию лидером "тюркского мира", и основное внимание Анкара в этом плане сосредоточила на Центральной Азии. "Что касается государств, где тюрки составляют меньшинство, там активность Турции больше символическая. Это имеет место в Европе, в России, и в Крыму. Но особых результатов это не приносит", — заключил востоковед.

https://ria.ru/20210119/erdogan-1593659798.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587447043.html

https://ria.ru/20201230/vmsu-1591424504.html

россия

северная африка

ближний восток

турция

республика крым

краснодарский край

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россия, северная африка, андрей красов, stratfor, ближний восток, госдума рф, турция, республика крым, краснодарский край