https://ria.ru/20210212/turner-1596989811.html

На HBO выходит документальный сериал про Тину Тернер

На HBO выходит документальный сериал про Тину Тернер

Стриминговый сервис снял документальный фильм "Тина” про Тину Тернер, сообщает Pitchfork. Премьера на платформе HBO Max запланирована на 27 марта. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T02:08

2021-02-12T02:08

2021-02-12T02:08

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опра уинфри

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Стриминговый сервис снял документальный фильм "Тина” про Тину Тернер, сообщает Pitchfork. Премьера на платформе HBO Max запланирована на 27 марта.Режиссеры проекта — Дэн Линдси и Т.Дж. Мартин. Лента рассказывает о начале творческого пути певицы, настоящее имя которой — Анна Мэй Буллок, и о возрождении ее карьеры в 80-х годах прошлого века.Значительное внимание в картине уделено ее отношениям с бывшим супругом и бизнес-партнером Айком Тернером, который жестоко с ней обращался.В ленту также вошли фрагменты интервью с самой певицей и архивные кадры. В съемках принимали участие актриса Анджела Бассетт, продюсер и муж певицы Эрвин Бах и телеведущая Опра Уинфри.Тина Тернер родилась в 1939 году, на счету "Королевы рок-н-ролла" восемь премий "Грэмми", а журнал Rolling Stone назвал ее "одной из величайших певиц современности". Накануне ее внесли в список возможных кандидатов на попадание в зал славы рок-н-ролла. Проголосовать можно на сайте зала.

https://ria.ru/20181006/1530129920.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, звезды, опра уинфри, тина тернер