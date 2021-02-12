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На HBO выходит документальный сериал про Тину Тернер
На HBO выходит документальный сериал про Тину Тернер
Стриминговый сервис снял документальный фильм "Тина” про Тину Тернер, сообщает Pitchfork. Премьера на платформе HBO Max запланирована на 27 марта. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T02:08
2021-02-12T02:08
музыка
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
звезды
культура
опра уинфри
тина тернер
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Стриминговый сервис снял документальный фильм "Тина” про Тину Тернер, сообщает Pitchfork. Премьера на платформе HBO Max запланирована на 27 марта.Режиссеры проекта — Дэн Линдси и Т.Дж. Мартин. Лента рассказывает о начале творческого пути певицы, настоящее имя которой — Анна Мэй Буллок, и о возрождении ее карьеры в 80-х годах прошлого века.Значительное внимание в картине уделено ее отношениям с бывшим супругом и бизнес-партнером Айком Тернером, который жестоко с ней обращался.В ленту также вошли фрагменты интервью с самой певицей и архивные кадры. В съемках принимали участие актриса Анджела Бассетт, продюсер и муж певицы Эрвин Бах и телеведущая Опра Уинфри.Тина Тернер родилась в 1939 году, на счету "Королевы рок-н-ролла" восемь премий "Грэмми", а журнал Rolling Stone назвал ее "одной из величайших певиц современности". Накануне ее внесли в список возможных кандидатов на попадание в зал славы рок-н-ролла. Проголосовать можно на сайте зала.
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РИА Новости
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, звезды, опра уинфри, тина тернер

На HBO выходит документальный сериал про Тину Тернер

02:08 12.02.2021
 
© AFP 2021 / Monica M. DaveyТина Тернер на выступлении в Сан-Франциско в 1997 году
Тина Тернер на выступлении в Сан-Франциско в 1997 году - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AFP 2021 / Monica M. Davey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Стриминговый сервис снял документальный фильм "Тина” про Тину Тернер, сообщает Pitchfork. Премьера на платформе HBO Max запланирована на 27 марта.
Режиссеры проекта — Дэн Линдси и Т.Дж. Мартин. Лента рассказывает о начале творческого пути певицы, настоящее имя которой — Анна Мэй Буллок, и о возрождении ее карьеры в 80-х годах прошлого века.
Значительное внимание в картине уделено ее отношениям с бывшим супругом и бизнес-партнером Айком Тернером, который жестоко с ней обращался.
В ленту также вошли фрагменты интервью с самой певицей и архивные кадры. В съемках принимали участие актриса Анджела Бассетт, продюсер и муж певицы Эрвин Бах и телеведущая Опра Уинфри.
Тина Тернер родилась в 1939 году, на счету "Королевы рок-н-ролла" восемь премий "Грэмми", а журнал Rolling Stone назвал ее "одной из величайших певиц современности". Накануне ее внесли в список возможных кандидатов на попадание в зал славы рок-н-ролла. Проголосовать можно на сайте зала.
Американская певица Тина Тернер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2018
6 октября 2018, 22:29Культура
Тина Тернер рассказала, что муж пожертвовал ей почку
 
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесзвездыОпра УинфриТина Тернер
 
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