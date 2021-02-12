https://ria.ru/20210212/tsvety-1597135985.html

Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля

Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля

Флористы советуют при выборе цветов для любимого человека на 14 февраля отойти от привычных вариантов с красными розами и букетами в розовых тонах и обратить... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T03:26

2021-02-12T03:26

2021-02-12T08:23

россия

день святого валентина

москва

цветы

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Флористы советуют при выборе цветов для любимого человека на 14 февраля отойти от привычных вариантов с красными розами и букетами в розовых тонах и обратить внимание на луговые букеты и нежные весенние цветы - мимозу, пионы, анемоны.Как отмечают опрошенные РИА Новости сотрудники столичных магазинов цветов, в этом году многие пытаются привить покупателям любовь к необычным и неизбитым вариантам цветов. В частности, уже ко Дню Святого Валентина, как к первому празднику в году, на который принято дарить цветы, флористы подготовили для клиентов ряд экспериментальных решений под девизом: "Никаких красных роз".Собери самКак рассказала хозяйка магазина цветов и подарков в центре Москвы, постепенно начинает набирать популярность тренд с подарочными наборами, когда человек собирает себе букет самостоятельно."Мы в этом году хотим попробовать историю с "собери букет сам", с какими-то флористическими наборами, когда в подарок девушка может не просто получить букет, а получить набор, в котором будут свежие сезонные цветы, ваза, пакетик "кризала" ( порошок для продления жизни срезанных цветов), секатор и инструкции. Мне кажется, что мы сейчас все идем в сторону большей индивидуальности и контакта с цветами", - сказала она.По ее словам, в их магазине они к 14 февраля запустили сертификат для влюбленных в цветы - девушка может либо приехать на мастер-класс в магазин и собрать свой букет, или получить доставкой в подарок набор с цветами и необходимыми материалами."Это сейчас только заходит, потому что сейчас во время пандемии многие узнали, что у них есть руки, и освоили какие-то ручные, прикладные занятия, и поняли, что они что-то хотят и что-то могут, поэтому сейчас многие хотят сами собрать свой букет", - рассказывает хозяйка магазина.Смена палитрыКак отмечают флористы, цветовая палитра и выбор самих цветов постепенно меняется в сторону легких нежных оттенков и более свободных, диких полевых букетов."Начали любить весенний желтый цвет. Потому что долгое время было предубеждение, что желтый цвет - признак разлуки и что-то страшное, но сейчас, мы, видимо, выходим из этого средневековья в головах. Сейчас часто заказывают светлые, желтые, солнечные букеты с мимозами, с желтыми тюльпанами. Сейчас это цвет солнца, которого всем не хватает. Еще появляются всякие новые маленькие цветочки, названия которых даже не можешь выговорить, и все это очень классно заходит. Еще луговые цветы, много трав, сухоцветов, колосков. Мне кажется, что флористика становится более свободной, смелой и дикой",- рассказала флорист одного из столичных салонов цветов.Как отмечают в другом цветочном, в этом году они решили поэкспериментировать с палитрой в сторону нежно-розового, небесно-голубого, белого и нежно-желтого цветов."Смелость в том, что мы отходим от железно-бетонных красных роз. Они есть, конечно, и у нас в закупке, они никуда не делись, их тоже будут заказывать, но мне кажется, что сейчас постепенно идет выход в новую палитру. И мы можем видеть, что вот эту нашу экспериментальную коллекцию уже любят, она пользуется популярностью, и активно ее заказывают", - рассказала сотрудница магазина.К слову о розах, они тоже могут быть разные, рассказали в мастерской авторских букетов на западе столицы."Мы не привозим стандартные цветы, поэтому у нас вы не увидите привычные букеты из красных роз в форме сердца. Те розы, которые мы привозим и продаем нашим клиентам - это французские розы, которые отличаются своим видом, стойкостью и невероятным ароматом. Они немного дороже, чем обычные розы, но наших покупателей это не смущает", -рассказала флорист мастерской.Также, по ее словам, в их мастерской представлен большой выбор букетов из пионовидных роз нежных припыленных оттенков. "Они в цветочном мире, как Mercedes среди роз", - добавила она.А еще флористы советуют выбирать пионы и не бояться гвоздик."Я считаю, что мы сами создаем тренды и прививаем своим покупателям. Сейчас мы склоняем наших клиентов покупать гвоздики, но мы их называем диантусы. Дело в том, что эти цветы бывают невероятных оттенков, фактур и из них получаются восхитительные композиции. А еще они очень долго стоят", рассказала владелица одного из цветочных салонов столицы.Говоря о предпочтениях покупателей, флористы отмечают популярность разных емкостей: всевозможных коробок, леек, горшков."У нас будут представлены популярные композиции в шляпных коробках, во всевозможных ящиках, небольших горшочках, лейках, сердечках", - рассказала флорист одной из студий.Предпочтения зависят и от возраста клиента, отмечает она. "В основном мужчины, конечно, покупают букеты-комплименты или цветы в шляпных коробках, сердечки же покупают студенты или молодые мальчики", - сказала флорист.

https://ria.ru/20210211/podarki-1596930692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день святого валентина, москва, цветы, общество