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Директор СВР поделился мнением о кандидате на пост главы ЦРУ

Директор СВР поделился мнением о кандидате на пост главы ЦРУ

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс – человек с достойной биографией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:52

2021-02-12T10:52

2021-02-12T10:56

джина хаспел

уильям бернс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

фонд карнеги

сергей нарышкин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс – человек с достойной биографией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ в начале февраля. Теперь кандидатуру должен рассмотреть сенат."Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]", - рассказал Нарышкин в пятницу журналистам.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, уволился из внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. Сейчас возглавляет Фонд Карнеги.

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джина хаспел, уильям бернс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), фонд карнеги, сергей нарышкин, москва, сша, в мире