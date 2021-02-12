Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/tsru-1597160753.html
Директор СВР поделился мнением о кандидате на пост главы ЦРУ
Директор СВР поделился мнением о кандидате на пост главы ЦРУ
Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс – человек с достойной биографией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:52
2021-02-12T10:56
джина хаспел
уильям бернс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
фонд карнеги
сергей нарышкин
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/58/1557265886_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_41335d79752069605d16b3941df6e604.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс – человек с достойной биографией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ в начале февраля. Теперь кандидатуру должен рассмотреть сенат."Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]", - рассказал Нарышкин в пятницу журналистам.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, уволился из внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. Сейчас возглавляет Фонд Карнеги.
https://ria.ru/20210119/otstavka-1593755229.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155726/58/1557265886_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0c59c245877131cd612b2a7949e385fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джина хаспел, уильям бернс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), фонд карнеги, сергей нарышкин, москва, сша, в мире

Директор СВР поделился мнением о кандидате на пост главы ЦРУ

10:52 12.02.2021 (обновлено: 10:56 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ
Заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс – человек с достойной биографией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ в начале февраля. Теперь кандидатуру должен рассмотреть сенат.
"Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]", - рассказал Нарышкин в пятницу журналистам.
Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, уволился из внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. Сейчас возглавляет Фонд Карнеги.
Джина Хаспел - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 22:31
Директор ЦРУ ушла в отставку
 
Джина ХаспелУильям БернсСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Фонд КарнегиСергей НарышкинМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:43Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах
14:42Пробки в Москве достигли восьми баллов
14:41Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
14:41Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
14:40"Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19, заявил Гинцбург
14:40Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
14:37Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
14:36Опрос показал, кто больше всех недоволен политикой Евросоюза
14:35Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния