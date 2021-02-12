https://ria.ru/20210212/tsisterny-1597278017.html

В Нижегородской области восемь цистерн сошли с рельсов из-за ДТП

В Нижегородской области восемь цистерн сошли с рельсов из-за ДТП

Восемь вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области из-за столкновения с автомобилем, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T20:13

2021-02-12T20:13

2021-02-13T05:43

гибдд мвд рф

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Восемь вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области из-за столкновения с автомобилем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД."Вечером в пятницу в районе поселка Шеманиха на железнодорожном переезде Land Rover врезался в грузовой состав, в результате чего восемь порожних вагонов-цистерн сошли с рельсов. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в автоинспекции.По словам собеседницы агентства, на месте работают все службы быстрого реагирования, в том числе сотрудники ГИБДД.В свою очередь в нижегородской транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку по факту схода с рельсов восьми вагонов, на место выехал исполняющий обязанности транспортного прокурора региона.Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, Land Rover врезался в хвостовые порожние вагоны. "В результате происшествия произошел сход восьми порожних вагонов, повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20210128/dtp-1594887245.html

https://ria.ru/20210212/dtp-1597213487.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, нижегородская область, происшествия