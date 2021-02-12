https://ria.ru/20210212/tsisterny-1597278017.html
В Нижегородской области восемь цистерн сошли с рельсов из-за ДТП
В Нижегородской области восемь цистерн сошли с рельсов из-за ДТП
Восемь вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области из-за столкновения с автомобилем, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-12T20:13
2021-02-12T20:13
2021-02-13T05:43
гибдд мвд рф
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Восемь вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области из-за столкновения с автомобилем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД."Вечером в пятницу в районе поселка Шеманиха на железнодорожном переезде Land Rover врезался в грузовой состав, в результате чего восемь порожних вагонов-цистерн сошли с рельсов. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в автоинспекции.По словам собеседницы агентства, на месте работают все службы быстрого реагирования, в том числе сотрудники ГИБДД.В свою очередь в нижегородской транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку по факту схода с рельсов восьми вагонов, на место выехал исполняющий обязанности транспортного прокурора региона.Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, Land Rover врезался в хвостовые порожние вагоны. "В результате происшествия произошел сход восьми порожних вагонов, повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20210128/dtp-1594887245.html
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гибдд мвд рф, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости.
Восемь вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области
из-за столкновения с автомобилем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"Вечером в пятницу в районе поселка Шеманиха на железнодорожном переезде Land Rover врезался в грузовой состав, в результате чего восемь порожних вагонов-цистерн сошли с рельсов. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в автоинспекции.
По словам собеседницы агентства, на месте работают все службы быстрого реагирования, в том числе сотрудники ГИБДД
.
В свою очередь в нижегородской транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку по факту схода с рельсов восьми вагонов, на место выехал исполняющий обязанности транспортного прокурора региона.
Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, Land Rover врезался в хвостовые порожние вагоны. "В результате происшествия произошел сход восьми порожних вагонов, повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.
Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.