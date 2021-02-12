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ЦБ не исключил точечных всплесков цен в секторе услуг
ЦБ не исключил точечных всплесков цен в секторе услуг
ЦБ РФ не исключает точечных всплесков цен, в частности в секторе услуг, по мере снятия ограничений из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:58
2021-02-12T16:09
россия
цены на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не исключает точечных всплесков цен, в частности в секторе услуг, по мере снятия ограничений из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Восстановление экономической активности может происходить неравномерно и характеризоваться точечными всплесками цен в отдельных сегментах", - сказала она.Например, по ее словам, при снятии ограничений в секторе услуг, наиболее пострадавшем во время пандемии, повышение спроса в случае недостаточного роста предложения "может выступить временным проинфляционным фактором"."Масштаб и продолжительность его действия будет зависеть от нового баланса спроса и предложения, поведения населения, формирования новых потребительских привычек, а также темпов снятия ограничений на трансграничные поездки", - отметила Набиуллина.Она пояснила также, что ценовое давление может возникать при более быстром восстановлении спроса, но когда предложение не поспевает. "Но есть сектора, по которым действительно уже достигнут потенциал и, может даже, где-то выше. Это строительство в ряде регионов, стройматериалы, внутренний туризм тоже в ряде регионов, мы можем говорить, но строительство, может даже, в целом в жилищном строительстве", - добавила глава ЦБ.
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россия, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ не исключил точечных всплесков цен в секторе услуг

15:58 12.02.2021 (обновлено: 16:09 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не исключает точечных всплесков цен, в частности в секторе услуг, по мере снятия ограничений из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Восстановление экономической активности может происходить неравномерно и характеризоваться точечными всплесками цен в отдельных сегментах", - сказала она.
Например, по ее словам, при снятии ограничений в секторе услуг, наиболее пострадавшем во время пандемии, повышение спроса в случае недостаточного роста предложения "может выступить временным проинфляционным фактором".
"Масштаб и продолжительность его действия будет зависеть от нового баланса спроса и предложения, поведения населения, формирования новых потребительских привычек, а также темпов снятия ограничений на трансграничные поездки", - отметила Набиуллина.
Она пояснила также, что ценовое давление может возникать при более быстром восстановлении спроса, но когда предложение не поспевает. "Но есть сектора, по которым действительно уже достигнут потенциал и, может даже, где-то выше. Это строительство в ряде регионов, стройматериалы, внутренний туризм тоже в ряде регионов, мы можем говорить, но строительство, может даже, в целом в жилищном строительстве", - добавила глава ЦБ.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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РоссияЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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