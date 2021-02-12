https://ria.ru/20210212/tseny-1597228550.html

Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты

Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты

2021-02-12T15:36

2021-02-12T15:36

2021-02-12T15:59

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

продукты

общество

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отмена соглашений по стабилизации цен на продовольствие не приведет к скачку цен, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более мы понимаем, что здесь это должен быть какой-то плавный переход, и мы не ожидаем скачка цен", - сказал Набиуллина.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, однако окончательные решения будут приняты в марте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/tseny-1596063815.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), продукты, общество, экономика