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Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты
Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты
2021-02-12T15:36
2021-02-12T15:59
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
продукты
общество
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отмена соглашений по стабилизации цен на продовольствие не приведет к скачку цен, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более мы понимаем, что здесь это должен быть какой-то плавный переход, и мы не ожидаем скачка цен", - сказал Набиуллина.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, однако окончательные решения будут приняты в марте.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), продукты, общество, экономика

Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты

15:36 12.02.2021 (обновлено: 15:59 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отмена соглашений по стабилизации цен на продовольствие не приведет к скачку цен, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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"Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более мы понимаем, что здесь это должен быть какой-то плавный переход, и мы не ожидаем скачка цен", - сказал Набиуллина.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, однако окончательные решения будут приняты в марте.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПродуктыОбществоЭкономика
 
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