https://ria.ru/20210212/transport-1597145143.html

Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада

Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада

Шансов избежать обильного снегопада с метелью у москвичей почти нет, считает доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:59

2021-02-12T08:59

2021-02-12T10:40

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

погода

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Шансов избежать обильного снегопада с метелью у москвичей почти нет, считает доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов."Шансов, что пронесет — менее десяти процентов (для этого нужно, чтобы циклон остановился как вкопанный, а это очень редко бывает ни с того ни с сего). Не проверял статистику — возможно, есть шансы и на рекорд. Так что планируйте сегодняшний день соответственно, шансы на коллапс (транспортный. — Прим. ред.) хорошие", — написал Константинов.Как отметил метеоролог, до начала обещанного снегопада сугробы в Москве уже находились на отметке в 45 сантиметров. По его словам, для того, чтобы "парализовать город", достаточно еще 30 сантиметров. Ученый уточнил, что лучшие прогностические модели с вероятностью более 90 процентов говорят о сугробах в столице. Кроме того, снегопад будет сопровождаться сильным ветром, то есть снег будет переметать и уплотнять метелью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/sneg-1596948544.html

https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html

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павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), погода, москва, общество