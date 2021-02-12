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Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада
Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада
Шансов избежать обильного снегопада с метелью у москвичей почти нет, считает доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:59
2021-02-12T10:40
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
погода
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Шансов избежать обильного снегопада с метелью у москвичей почти нет, считает доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов."Шансов, что пронесет — менее десяти процентов (для этого нужно, чтобы циклон остановился как вкопанный, а это очень редко бывает ни с того ни с сего). Не проверял статистику — возможно, есть шансы и на рекорд. Так что планируйте сегодняшний день соответственно, шансы на коллапс (транспортный. — Прим. ред.) хорошие", — написал Константинов.Как отметил метеоролог, до начала обещанного снегопада сугробы в Москве уже находились на отметке в 45 сантиметров. По его словам, для того, чтобы "парализовать город", достаточно еще 30 сантиметров. Ученый уточнил, что лучшие прогностические модели с вероятностью более 90 процентов говорят о сугробах в столице. Кроме того, снегопад будет сопровождаться сильным ветром, то есть снег будет переметать и уплотнять метелью.
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павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), погода, москва, общество

Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада

08:59 12.02.2021 (обновлено: 10:40 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение во время снегопада в центре Москвы. 12 февраля 2021
Автомобильное движение во время снегопада в центре Москвы. 12 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение во время снегопада в центре Москвы. 12 февраля 2021
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Шансов избежать обильного снегопада с метелью у москвичей почти нет, считает доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.
"Шансов, что пронесет — менее десяти процентов (для этого нужно, чтобы циклон остановился как вкопанный, а это очень редко бывает ни с того ни с сего). Не проверял статистику — возможно, есть шансы и на рекорд. Так что планируйте сегодняшний день соответственно, шансы на коллапс (транспортный. — Прим. ред.) хорошие", — написал Константинов.
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Как отметил метеоролог, до начала обещанного снегопада сугробы в Москве уже находились на отметке в 45 сантиметров. По его словам, для того, чтобы "парализовать город", достаточно еще 30 сантиметров.
Ученый уточнил, что лучшие прогностические модели с вероятностью более 90 процентов говорят о сугробах в столице. Кроме того, снегопад будет сопровождаться сильным ветром, то есть снег будет переметать и уплотнять метелью.
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